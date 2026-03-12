Hver er að hringja?
Á Facebook-síðu Lögreglunnar á Norðurlandi vestra er athygli beint að því að lögreglunni berist ábendingar þessa dagana um svikasímtöl, sem berast úr íslenskum númerum en þegar svarað er, er hinu megin á línunni enskumælandi aðili, sem segist vilja aðstoða viðkomandi með heimilistölvuna.
„Í öllum tilvikum er best að slíta samtalinu strax og ekki gefa viðkomandi upp þær upplýsingar sem óskað er eftir þrátt fyrir að aðilinn í símanum virðist mjög sannfærandi.
Komi til þess að einstaklingur verði fyrir tjóni, t.d. vegna milllifærslu fjármuna á ókunna aðila, er mikilvægt að hafa strax samband við banka og óska eftir því að millifærslan sé stöðvuð og hafa samband við lögreglu.
Við minnum á að rafræn skilríki fólks eru gríðararleg öflug og komist þau í rangar hendur er hægt að fara virkilega illa með fólk, stofna til skulda o.fl.“ segir í færslu LNV.
Þessi góða vísa er aldrei of oft kveðin.