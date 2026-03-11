Löngu komið að þolmörkum hjá öllum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 11.03.2026 kl. 14.13 oli@feykir.is
Selma Barðdal Reynisdóttir, skólameistari FNV. MYND AÐSEND
Í forsíðufrétt 10. tölublaðs Feykis sem kom út í morgun var sagt frá því að Selma Barðdal skólameistari FNV og Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri Skagafjarðar hefðu fundað með Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra í upphafi síðustu viku vegna viðbyggingar við verknámshús skólans sem beðið hefur verið eftir í mörg ár. Selma tjáði Feyki að fundurinn hafi verið afar góður og virkilega lausnamiðaðar samræður átt sér stað. „Kom fram ríkur velji ráðherra til að undirbúningi verðið hraðað svo framkvæmdir geti hafist sem fyrst,“ sagði Selma.

