Davíð Oddsson jarðsunginn í dag
Davíð Oddsson, ritstjóri Morgunblaðsins og fyrrverandi borgarstjóri, forsætisráðherra og seðlabankastjóri, sem lést hinn 1. mars, verður til grafar borinn í dag. Útförin verður gerð frá Hallgrímskirkju kl. 13 og er öllum opin, en athöfnin verður einnig í beinni útsendingu á mbl.is og Ríkissjónvarpinu.
Davíð gegndi embætti forsætisráðherra Íslands lengst allra eða frá 30. apríl 1991 til 15. september 2004, tæplega 13 og hálft ár.
Séra Geir Waage jarðsyngur, en útförin fer fram á vegum ríkisins.
Með Morgunblaðinu í dag fylgir sérstakt aukablað helgað minningu Davíðs. Þar má auk mikils fjölda minningargreina, sem blaðinu hafa borist, lesa æviágrip hans og yfirgripsmikla grein um lífshlaup Davíðs. Með fylgja ótal myndir sem varpa ljósi á fjölbreyttan feril hans.
Feykir vottar aðstandendum og vinum Davíðs samúð.
Heimild: Mbl.is