Leitin að Norðansprotanum hafin
Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni þar sem leitað er að áhugaverðustu nýsköpunarhugmyndum Norðurlands. Keppnin fer fram dagana 15.-22. apríl og lýkur með úrslitum sem haldin verða í Messanum í Drift EA. Landvættir slhf., fjárfestingasjóður í rekstri Axum verðbréfa hf. veitir verðlaunafé upp á 1.000.000 kr.
Norðansprotinn er hluti af nýsköpunarferðalagi Norðurlands sem er ætlað að vera leiðarvísir frumkvöðla frá hugmyndarstigi að fjárfestingu.
Norðansprotinn er samstarfsverkefni SSNE, SSNV, Háskólans á Akureyri, Háskólans á Hólum, Drift EA og Hraðsins með veglegum stuðningi frá Landvættum fjárfestingasjóði.
Fyrirkomulag
- Skráningin er opin fyrir öll og það kostar ekkert að taka þátt.
- Umsækjendur geta verið einir eða teymi.
- Þú skráir þig til leiks með því að fylla út skráningarform hér.
- Í kjölfar skráningar færð þú tölvupóst með nánari upplýsingum m.a. um gerð og skil á einblöðungi sem lýsir hugmyndinni nánar.
- Í framhaldinu fá 5-8 umsækjendur tækifæri til að kynna hugmyndina sína fyrir dómnefnd og gestum á lokaviðburðinum á Messanum 22. apríl n.k.
Heimild: SSNV.is