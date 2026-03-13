Leitin að Norðansprotanum hafin

Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni þar sem leitað er að áhugaverðustu nýsköpunarhugmyndum Norðurlands. Keppnin fer fram dagana 15.-22. apríl og lýkur með úrslitum sem haldin verða í Messanum í Drift EA. Landvættir slhf., fjárfestingasjóður í rekstri Axum verðbréfa hf. veitir verðlaunafé upp á 1.000.000 kr.

Norðansprotinn er hluti af nýsköpunarferðalagi Norðurlands sem er ætlað að vera leiðarvísir frumkvöðla frá hugmyndarstigi að fjárfestingu.

Norðansprotinn er samstarfsverkefni SSNE, SSNV, Háskólans á Akureyri, Háskólans á Hólum, Drift EA og Hraðsins með veglegum stuðningi frá Landvættum fjárfestingasjóði.

Fyrirkomulag

  • Skráningin er opin fyrir öll og það kostar ekkert að taka þátt.
  • Umsækjendur geta verið einir eða teymi.
  • Þú skráir þig til leiks með því að fylla út skráningarform hér.
  • Í kjölfar skráningar færð þú tölvupóst með nánari upplýsingum m.a. um gerð og skil á einblöðungi sem lýsir hugmyndinni nánar.
  • Í framhaldinu fá 5-8 umsækjendur tækifæri til að kynna hugmyndina sína fyrir dómnefnd og gestum á lokaviðburðinum á Messanum 22. apríl n.k.
  • Landvættir slhf., fjárfestingasjóður í rekstri AxUM verðbréfa hf., veitir verðlaunafé upp á 1.000.000 kr.

Fleiri fréttir

