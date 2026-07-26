Gúllassúpa og ostakaka | Matgæðingur Feykis

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 26.07.2026 kl. 09.00 siggag@nyprent.is
Guðmundur Þór og Jóhanna. AÐSEND MYND
Guðmundur Þór og Jóhanna. AÐSEND MYND

Matgæðingar vikunnar í tbl. 11 voru Guðmundur Þór og Jóhanna Friðriksdóttir en þau búa á Arnarholti ásamt börnunum Arnheiði Kristínu, Elísu Hebbu og Kristni Erni, sem er reyndar að mestu fluttur að heiman. Guðmundur er húsasmíðameistari og starfar sem framkvæmdastjóri trésmiðjunnar Stíganda á Blönduósi. Jóhanna er reiðkennari og þjálfari og starfar heima á Arnarholti við þjálfun hrossa og reiðkennslu. Síðustu ár hafa þau unnið mikið að því að bæta aðstöðu til þjálfunar hrossa og eru nú komin með gott hesthús með pláss fyrir um 30 hross og góða reiðskemmu til þjálfunar.

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