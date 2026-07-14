Húnavaka hefst á morgun!

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 14.07.2026 kl. 14.50 hinrik@feykir.is
Gleðin er að byrja. Mynd: fb. Húnavaka.
Gleðin er að byrja. Mynd: fb. Húnavaka.

Enn eitt árið ætla íbúar í Húnabyggð að blása til gleði á Húnavöku. Framundan eru skemmtilegir dagar með fjölbreyttri dagskrá fyrir alla aldurshópa.
Hvort sem þú vilt njóta tónlistar, kíkja á viðburði með fjölskyldunni, hitta fólk eða taka þátt í því sem er í boði, þá er eitthvað fyrir alla. Gleðin startar á dúndrandi gömludansaballi með hljómsveitinni Norðan 7 kl:20.00. í félagsheimilinu á Blönduósi. Opin bar og taumlaus gleði. Þeir sem eiga þjóðbúninga eru hvattir til að mæta í þeim. Svo rekur fjölbreytt dagskrá sig áfram fram á sunnudag.

Feykir hvetur alla til að mæta á Húnavöku og mun hann gera hátíðinni frekar skil á meðan henni stendur.

Hér er hægt að sjá dagskrá Húnavöku. Allar upplýsingar eru inni á facebooksíðu Húnavöku. /hmj

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