Fótbolti er skemmtilegur

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 18.09.2026 kl. 12.35 hinrik@feykir.is
Fótbolti í boði. Mynd: Af facebook.
Fótbolti í boði. Mynd: Af facebook.

Barna og Unglingaráð knattspyrnudeildar Tindastóls er að fara að stað með Fótboltaæfingar hjá fyrir stráka á framhaldsskólaaldri. Markmið æfinga er að strákar komi saman og spili fótbolta (óháð getu eða fyrri reynslu) og hafi gaman af því að mæta!

Þetta er prufuverkefni fram að áramótum. Það hefur verið ákall eftir afþreyingu fyrir þennan aldur (sérstaklega fyrir stráka), í rauninni er þetta líka forvarnarverkefni / samfélagsverkefni, gert til að skapa jákvætt umhverfi og félagsskap fyrir stráka sem vilja spila fótbolta sér til gamans.

Æft verður á mánudögum og miðvikudögum á gervigrasinu kl: 19.30 báða dagana.
Fyrsta æfing er mánudaginn 21. sept.
Þjálfari er Ísak Sigurjónsson.

Koma svo drengir. /hmj

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