Líflegt sumar | Frá Júdódeild Tindastóls
Sumarið hjá Júdódeild Tindastóls var afar annasamt og viðburðaríkt. Það hófst með SumarTím-námskeiðum sem í fyrsta sinn voru haldin í nýju húsnæði deildarinnar. Á síðasta ári féllu námskeiðin niður vegna endurbóta á dójóinu.
Í kjölfarið hélt yfirþjálfari deildarinnar til Póllands þar sem hann lauk tveggja ára JIDP-námi, alþjóðlegu þjálfaranámi í júdó fyrir einstaklinga með þroskahömlun.
Skömmu síðar héldu tveir iðkendur úr Júdódeild Tindastóls til Kodokan í Tókýó í Japan. Kodokan er júdóskóli Jigoro Kano, stofnanda júdóíþróttarinnar. Að loknu vikulöngu námskeiði voru þær Annika Líf og Jóhanna María komnar heim rétt í tæka tíð fyrir Unglingalandsmót UMFÍ.
Líkt og undanfarin ár þegar mótið var haldið á Sauðárkróki, tók Júdódeild Tindastóls þátt í dagskrá mótsins. Að þessu sinni stóð deildin fyrir ne waza-keppni, þar sem glímt er á gólfi. Annika Líf og Jóhanna María dæmdu keppnina, Freyr Hugi sá um tölvuvinnslu og Grétar gegndi hlutverki mótsstjóra. Keppnin gekk afar vel og fyrirkomulagið gerði jafnframt óreyndum júdóiðkendum kleift að taka þátt.
Strax að lokinni keppni hófst undirbúningur af fullum krafti fyrir Norðurlandamótið í kata sem fram fór í Finnlandi í ár. Þar kepptu Freyr Hugi sem tori og Jóhanna María sem uke. Þau unnu mótið árið áður og stefndu á að bæta stiginn sinn. Eftir góða frammistöðu í Nage no Kata, flokki A-júdó 1B, tókst þeim að tryggja sér Norðurlandameistaratitilinn.
Til að setja punktinn yfir i-ið á viðburðaríkt sumar héldu Annika Líf og Freyr Hugi til Malmö í Svíþjóð á Special Olympics Sweden Invitational Games. Freyr Hugi varð þar fyrsti íslenski júdómaðurinn til að taka þátt í slíkum leikum. Hann keppti í flokki Senior Level 1 & 2, undir 90 kg. Verkefnið var krefjandi þar sem hann keppir venjulega í U21 árs, 73 kg flokki. Eftir harða keppni endaði hann í öðru sæti og kom heim með silfurverðlaun.
Þótt sumarið hafi verið annasamt var það jafnframt einstaklega skemmtilegt og árangursríkt. Nú tekur við hefðbundið æfingatímabil og spennandi keppnisverkefni fram undan. Nýir iðkendur eru sérstaklega velkomnir til að kynna sér starfið og mæta á æfingar í september. /Annika Líf