Svínvetningabraut þarfnast endurbóta
Hættulegar aðstæður geta skapast á Svínvetningabraut í Húnabyggð en frá þessu er sagt í frétt á Rúv.is. „Vegurinn er í verulega slæmu ásigkomulagi og hefur slitlag flest af honum á löngum köflum. Vegurinn er mikið ekinn dag hvern og þarfnast endurbóta sem fyrst segir sveitarstjóri,“ segir í fréttinni en Vegagerðin ku stefna á viðgerðir í haust eftir að fjármagn fékkst í verkið.
Haft er eftir Pétri Arasyni sveitarstjóra í Húnabyggð að ástandið sé mjög bagalegt. „Svörin sem ég hef fengið frá Vegagerðinni er að þetta sé í skoðun og eigi að laga en það bara gerist ekki neitt og þess vegna er staðan eins og hún er núna,“ segir Pétur.
Í svari Vegagerðarinnar um fyrirhugaðar framkvæmdir á Svínvetningabraut segir að þær hefjist strax í haust. Nýlega fékkst fjármagn til verksins. Leggja á nýja klæðingu á hluta vegarins og styrkja burðarlag.
„Hér eru holur og getur skapað hættur. Bílarnir að renna til og annað. En svo þegar þú ert að mæta bílum geta skapast mjög hættulegar aðstæður. Það er laus möl út í köntunum og molnað malbik. Þetta er á alla vegu ekki ásættanlegt,“ segir Pétur.