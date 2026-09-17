Verður landsbyggðarþingmönnum fækkað?

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Stjórnmál, Lokað efni 17.09.2026 kl. 12.40 hinrik@feykir.is
Það mun fækka um 1. þingmann ef tillögurnar ganga eftir. Mynd: Aðsend.
Það mun fækka um 1. þingmann ef tillögurnar ganga eftir. Mynd: Aðsend.

Fréttir berast af því að enn þurfi að breyta fyrirkomulagi á því hvernig alþingismenn skiptast milli kjördæma. Á vef Stjórnarráðsins, stjornarradid.is má lesa: „Dómsmálaráðherra hefur sent forseta Alþingis bréf með skýrslu starfshóps um aukið jafnræði og þingsætadreifingu. Hópurinn var skipaður í október á síðasta ári og skilaði endanlegri skýrslu til ráðuneytisins í júlí s.l. Í bréfinu leggur ráðherra til að stofnuð verði þingmannanefnd til að fjalla um tillögur starfshópsins.

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