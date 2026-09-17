Verður landsbyggðarþingmönnum fækkað?
Fréttir berast af því að enn þurfi að breyta fyrirkomulagi á því hvernig alþingismenn skiptast milli kjördæma. Á vef Stjórnarráðsins, stjornarradid.is má lesa: „Dómsmálaráðherra hefur sent forseta Alþingis bréf með skýrslu starfshóps um aukið jafnræði og þingsætadreifingu. Hópurinn var skipaður í október á síðasta ári og skilaði endanlegri skýrslu til ráðuneytisins í júlí s.l. Í bréfinu leggur ráðherra til að stofnuð verði þingmannanefnd til að fjalla um tillögur starfshópsins.