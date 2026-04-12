Hvað með þetta menningarhús? | Gunnar Bragi Sveinsson skrifar

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 12.04.2026 kl. 10.59
Gunnar Bragi Sveinsson. AÐSEND MYND
Það er full þörf fyrir menningarhús á Sauðárkróki. Ástæðuna þekkja flestir, söfnin okkar eru í óboðlegu húsnæði og eitt elsta leikfélag landsins býr við fádæma lélega aðstöðu svo eitthvað sé nefnt. Ýmsar hugmyndir hafa komið fram í gegnum árin, t.a.m var skoðað fyrir rúmum áratug að byggja austan við Árskóla (þar sem strompurinn er) sal með hallandi gólfi sem nýtast myndi skólanum, tónlistarskólanum, sviðslistum, kvikmyndum og til ráðstefnuhalds. Jafnframt var þá rætt um að stækka og laga safnahúsið að nútíma kröfum.

Í dag er staðan sú að rifist er um væntanlegt menningarhús. Það er sorglegt að umræðan skuli vera komin á þann stað að fólki er skipt upp í hópa, með eða á móti. Ég leyfi mér að fullyrða að fáir ef nokkur er á móti menningarhúsi.

Sveitarstjórn ber megin ábyrgð á því hvert umræðan er komin og ber einnig ábyrgð á að ná íbúum saman. Búið er að ofnota menningarhús sem kosningaloforð og ekki er gerð nokkur tilraun til að ávarpa áhyggjur þeirra sem spyrja eðlilegra spurninga um kostnað, rekstur, útlit ofl. í stað þess eru þeir sagðir á móti.

Það að spyrja ekki, setja undir sig hausinn og segja „þetta reddast“ er óábyrgt.

Það er á ábyrgð sveitarstjórnar að þjappa íbúum saman um framkvæmd sem þessa. Framkvæmd sem löngu er orðin nauðsynleg, þ.e. að koma höfuðsöfnum héraðsins ásamt sviðslistum og annarri menningu í húsnæði sem er til sóma.

Á sama hátt er það á ábyrgð sveitarstjórnar að ná íbúum saman um verkefnið og upplýsa um allt sem við kemur framkvæmdinni.

Það er á ábyrgð sveitarstjórnar að leggja fram nýjar og raunhæfar tölur og áætlun sem sýnir með skýrum hætti byggingarkostnað, rekstrarkostnað og hvernig fyrirkomulag á nýtingu hússins verður.

Það liggur hjá sveitarstjórn að sýna áhrif á fjárhag sveitarsjóðs og ef þau eru einhver þá hvaða áhrif það hefur t.d. á aðrar nauðsynlegar framkvæmdir, áhrif á skattbyrði íbúa og fyrirtækja os.frv.

Við höfum séð það í gegnum framkvæmd eftir framkvæmd að áætlanir standast ekki. Það má ekki gerast í svo mikilvægri framkvæmd sem þessari. Ef nýjar framreiknaðar tölur sýna að verkefnið er of dýrt þá bara lögum við það en hættum ekki við. Lögum það að okkar veruleika án þess að fórna notagildi eða mikilvægi. Það er ábyrgt.

Undirritaður er mjög hlynntur menningarhúsi en við verðum líka að geta rekið söfnin okkar og menningarstarfsemina því það er tómahljóð í húsi sem ekki er fullt af lífi.

Gunnar Bragi Sveinsson
Höfundur er 100% Króksari og Skagfirðingur.

