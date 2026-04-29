Hvernig má efla þjónustu og umhverfi sveitarfélagsins? | Sveinn Finster Úlfarsson

Skortur á leikskólaplássum eftir lok fæðingarorlofs getur skapað erfiða stöðu fyrir fjölskyldur sem reyna að brúa bilið milli fæðingarorlofs og atvinnu. Til að mæta þessum vanda er eitt af þeim úrræðum sem hafa verið til umræðu að veita tímabundnar foreldragreiðslur. Við viljum og höfum talað fyrir því að hækka þær í 200 þúsund krónur á mánuði þegar leikskólapláss eru ekki tiltæk. Slíkt fyrirkomulag getur veitt fjölskyldum meiri sveigjanleika og öryggi á meðan unnið er að langtímalausnum í uppbyggingu leikskólakerfisins.
Fasteignagjöld eru stór hluti af útgjöldum margra heimila og því skiptir máli að reglulega sé skoðað hvort ástæða sé til breytinga á álagningu. Við viljum lækka fasteignagjöld í A-flokki í 0,35%, á kjörtímabilinu með það að markmiði að draga úr fjárhagslegu álagi á íbúa og auka ráðstöfunartekjur. Slík endurskoðun þarf að fara fram með hliðsjón af rekstri sveitarfélagsins og tekjustofnum þess, en getur jafnframt haft jákvæð áhrif á efnahag heimila.
Í samfélagi þar sem hlutfall eldri borgara eykst skiptir góð aðstaða, félagsstarf og viðeigandi búsetuúrræði miklu máli. Eitt af þeim verkefnum sem við höfum rætt er uppbygging sameiginlegs rýmis fyrir félagsstarf eldri borgara, ásamt því að byggja íbúðir sem uppfylla þarfir þessa hóps. Slík framkvæmd gæti verið samvinnuverkefni sveitarfélagsins, Félags eldri borgara og fasteignafélags, þar sem sérþekking og fjármögnun skiptast á ábyrgan hátt. Gæti þetta hentað vel í Sauðármýrinni á Sauðarkróki þar sem fyrir er blokk á staðnum.
Þegar litið er yfir málaflokka sem skipta íbúana mestu máli sést að tækifæri til umbóta eru fjölmörg, en jafnframt þarf skýr markmið og festu í framkvæmd. Áherslan á raunhæfi, gagnsæi og samráð við íbúa er lykilforsenda þess að sveitarfélagið geti þróast á jákvæðan hátt. Að nálgast verkefnin með ábyrgð og lausnamiðuðu hugarfari gerir samfélaginu kleift að dafna og tryggir að ákvarðanir sem teknar eru í dag stuðli að sterkari og betri framtíð fyrir alla íbúa.
Sveinn Finster Úlfarsson
frambjóðandi í 3. sæti Byggðalistans