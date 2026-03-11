Inga Sæland vill hraða undirbúningi svo framkvæmdir geti hafist sem fyrst

David Glisovic situr í suðuklefanum. Hann er bæði í vélstjórn og vélvirkjun og á þriðja ári í námi. MYND af Facebook-síðu Lilju D. Alfreðsdóttur

„Aðstaðan í verknáminu er fyrir löngu sprungin, hver einasti fermetri er ekki bara nýttur heldur fjölnýttur.Við erum með gáma á lóðinni sem við nýtum bæði undir efni og sem kennsluaðstöðu í rafmagninu og við höfum einnig sett upp rafmagnsbása til bráðabirgða í kjallara bóknámsins og svona mætti lengi telja,“ sagði Selma Barðdal skólameistari Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra þegar Feykir spurði hana um hversu brýn þörfin væri fyrir viðbyggingu við verknámsaðstöðu skólans.

Yfirlit frétta