Þátttakan í ENBL-deildinni hefur gert okkur að betra liði
Það er stórleikur á Króknum í kvöld – enn og aftur – en taka Tindastólsmenn á móti Letttunum í Riga Zelli í 16 liða úrslitum ENBL-deildarinnar í körfubolta. Nú er bestu liðin eftir í keppninni en vonandi reynist heimavöllurinn drjúgur í kvöld. Arnar Björnsson sagði í spjalli við Feyki að leikurinn leggðist vel í hann. „Við vitum að þetta verður erfitt en við teljum okkur eiga möguleika ef við spilum okkar leik og höldum einbeitingu allan tímann,“ segir Arnar (leikmaður).