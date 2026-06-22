Íslenskur landbúnaður 2026 í Laugardalshöllinni | Ólafur M. Jóhannesson segir frá

feykir.is Aðsendar greinar 22.06.2026 kl. 11.30
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Sýningin Íslenskur landbúnaður 2026 verður haldin í Laugardalshöllinni dagana 9.-11. október n.k. Markmið sýningarinnar er að kynna íslenskan landbúnað og leiða saman fyrirtæki og einstaklinga sem starfa í atvinnugreininni. Einnig að kynna fyrir gestum hreinleika íslenskra landbúnaðarafurða og þá miklu tækni sem nú er til staðar í íslenskum búskap.

Ólafur M. Jóhannesson hjá sýningarfyrirtækinu Ritsýn sf er framkvæmdastjóri sýningarinnar. Gefum Ólafi orðið: „ Þetta er þriðja landbúnaðarsýningin sem við höldum í Laugardalshöllinni. Eins og á fyrri sýningum eru öll sýningarpláss seld og greinilegt að það er mikill þróttur í íslenskum landbúnaði. Íslenskur landbúnaður er í sókn og þar er gróska og nýsköpun. Sýningin mun endurspegla þessa miklu grósku og þá má ekki gleyma því að á óróa og stríðstímum verður landbúnaður á heimagrund stöðugt mikilvægara öryggistæki.“

Bændur þakka framtakið

Það er engin spurning að landbúnaðarsýningin mun lyfta íslenskum landbúnaði og ljóst að stefnir í stórsýningu í haust. Seinasta sýning var haldin 2022 og sló hún öll aðsóknarmet í Höllinni. Á seinustu sýningu komu margir bændur að máli við mig og þökkuðu fyrir framtakið. Var einkar áhugavert að tala við bændur sem komu víða að af landinu. Sjónarhólar margir en allir áttu það sameiginlegt að hafa ástríðu fyrir búskapnum og mikinn metnað fyrir hönd okkar ágæta lands. Bændur finna hversu mikilvægt það er að framleiða afurðir sem eru lausar við mengun úr jarðvegi og þar sem eru hóflegar sýklavarnir. Íslenskir bændur gegna líka miklu hlutverki við fæðuöryggi á viðsjárveðum tíma.“

Einhver lokaorð? „Já ég hlakka til að opna Íslenskan landbúnað 2026. Þar munu gestir sjá hversu fullkomin tækni er orðin í landbúnaðinum en þarna verða allir helstu vélasalar landsins og þjónustufyrirtæki. Þá eru líka öflug fyrirtæki er tengjast ferðaþjónustu og húsbyggingum. Matvæla- og afurðafyrirtæki kynna einnig sínar hreinu og gómsætu landbúnaðarafurðir. Það eru mikil forréttindi að búa í okkar hreina og gjöfula landi og sýningin Íslenskur landbúnaður 2026 endurspeglar þennan veruleika.“

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