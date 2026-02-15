Kaupmaðurinn í Hlíðarhverfinu | Ásgeir í Feykisspjalli

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 15.02.2026 kl. 11.33 oli@feykir.is
Ásgeir var þakklátur en vildi nú eiginlega helst láta atkvæðin sín renna til Kalla Lúðvíks en hann komst ekki upp með það. MYND GG AÐRAR MYNDIR ÚR EINKASAFNI
Ásgeir var þakklátur en vildi nú eiginlega helst láta atkvæðin sín renna til Kalla Lúðvíks en hann komst ekki upp með það. MYND GG AÐRAR MYNDIR ÚR EINKASAFNI

Ásgeir Björgvin Einarsson, betur þekktur sem Ásgeir í Hlíðarkaup, var valinn af lesendum Feykis, Maður ársins á Norðurlandi vestra árið 2025. Að hljóta nafnbótina Maður ársins hjá Feyki, fylgir sú kvöð að þurfa að vera í viðtali í blaðinu. Ásgeir hefur þjónustað íbúa í fjórðungnum um áratugaskeið án þess að líta á það sem neitt annað en hann sé bara að vinna vinnuna sína eins og hann sjálfur kemst að orði, en það gerir hann þó betur en margur. Ásgeir hefur einstaka þjónustulund og yfir meðallagi greiðvirkinn við alla sem í búðina koma, já eða hringja. Blaðamaður gaf viðtalið þó ekki eftir og fékk að kynnast þessum hógværa kaupmanni aðeins betur.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Ármenningar brotnir á bak aftur í síðari hálfleik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 14.02.2026 kl. 16.47 oli@feykir.is
    Tindastóll og Ármann mættust í Bónus deildinni í körfuknattleik í Síkinu í gærkvöldi í 17. umferð. Flestir reiknuðu með öruggum sigri Stólanna, sem varð niðurstaðan, en liðin dönsuðu vangadans í fyrri hálfleik og allt jafnt í hálfleik eftir skemmtilegar 20 mínútur. Þeir sem voru orðnir þreyttir á mótspyrnu gestanna gátu tekið gleði sína í síðari hálfleik þegar leikur Ármenninga hrundi og Stólarnir sigldu í höfn með stigin tvo í trollinu. Lokatölur 113-76.
    Meira
  • Mike, Emili Helgi og Ólína Sif. MYNDIR: JÓNDÍS HINRIKS

    Starfið án staðsetningar | Feykir býður Ólínu Sif og fjölskyldu velkomin heim

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 14.02.2026 kl. 15.04 oli@feykir.is
    Ólína Sif Einarsdóttir er fædd og uppalin á Sauðárkróki, dóttir Helgu Dóru Lúðvíksdóttur og Einars Gíslasonar, bróðir Ólínu er Hlynur Freyr. Ólína flutti heim á Sauðárkrók síðasta haust eftir að hafa menntað sig í Bandaríkjunum, prófaði að flytja á Ísafjörð og Akureyri en er núna flutt aftur heim á Krókinn.
    Meira
  • Aron Örn í leik með sameinuðu liði Tindastóls/Hvatar/Kormáks. Á neðri myndinni er hann með Hauki bróður sínum á Anfield Road. AÐSENDAR MYNDIR

    „Stefni eins langt og hægt er“ | Aron Örn Ólafsson

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 14.02.2026 kl. 09.46 oli@feykir.is
    Það er allt fullt af flottum krökkum hér á Norðurlandi vestra. Íþróttagarpur Feykis að þessu sinni er Aron Örn Ólafsson frá Blönduósi. Hann er fæddur árið 2010 og alinn upp á Blönduósi. Foreldrar hans eru Brynhildur Erla Jakobsdóttir og Ólafur Sigfús Benediktsson og Aron Örn á einn bróðir sem heitir Haukur Ingi.
    Meira

  • Úr öskunni í eldinn | Leiðari 6. tölublaðs Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 13.02.2026 kl. 18.42 oli@feykir.is
    Það styttist í þorranum ef ég skil þetta allt saman rétt. Blaðakona Feykis hefur verið á útopnu í þorrablóts-upplifunum síðustu vikurnar og sennilega hefur hún toppað sjálfa sig um liðna helgi. Átti að leika lækni í stuttum skets sem ætti ekki að hafa verið vandamál því áður en hún fór að skrifa fréttir og viðtöl vann hún á sjúkrahúsinu á Króknum. Maðurinn hennar lék sjúklinginn. Nú er ráð fyrir mig að skipta um umræðuefni...
    Meira
Yfirlit frétta