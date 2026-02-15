Kaupmaðurinn í Hlíðarhverfinu | Ásgeir í Feykisspjalli
Ásgeir Björgvin Einarsson, betur þekktur sem Ásgeir í Hlíðarkaup, var valinn af lesendum Feykis, Maður ársins á Norðurlandi vestra árið 2025. Að hljóta nafnbótina Maður ársins hjá Feyki, fylgir sú kvöð að þurfa að vera í viðtali í blaðinu. Ásgeir hefur þjónustað íbúa í fjórðungnum um áratugaskeið án þess að líta á það sem neitt annað en hann sé bara að vinna vinnuna sína eins og hann sjálfur kemst að orði, en það gerir hann þó betur en margur. Ásgeir hefur einstaka þjónustulund og yfir meðallagi greiðvirkinn við alla sem í búðina koma, já eða hringja. Blaðamaður gaf viðtalið þó ekki eftir og fékk að kynnast þessum hógværa kaupmanni aðeins betur.