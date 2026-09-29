Keflavíkurliðið mætir Stólastúlkum í Síkinu í kvöld

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 29.09.2026 kl. 11.53 oli@feykir.is

Bónus deild kvenna hefst í kvöld með þremur leikjum. Lið Tindastóls fær lið Keflavíkur í heimsókn og hefst leikurinn kl. 19:15 og þeir sem mæta tímanlega getir gripið borgara af grillinu. Spá formanna, fyrirliða og þjálfara var kynnt fyrir helgi og þar bar svo við að liði Tindastóls var spáð ofar í deildinni en gestunum úr Keflavík og það er nú saga til næstu bæja.

Eflaust ætla Suðurnesjastúlkurnar að svara fyrir sig innan vallar í kvöld og því mikilvægt að styðja vel við bakið á okkar stúlkum. Israel Martín tjáði Feyki það í morgun að hópurinn hans væri sá sami og í æfingaleiknum gegn liði Ármanns en þá vantaði fjóra leikmenn í hópinn. „Við erum enn án nokkurra leikmanna vegna meiðsla. Vonandi verðum við með fullskipaðan hóp í næstu umferð. Ég býst við erfiðum leik; við mætum einu besta liði landsins, Keflavík, sem er með marga öfluga leikmenn. En við verðum að einbeita okkur að okkur sjálfum, framkvæma það sem við æfum eins vel og hægt er og treysta ferlinu,“ sagði Isreael.

Tíu lið eru í Bónus deild kvenna og lið Fjölnis er nýtt lið í efstu deild. Í spánni sem áður var minnst á var liði Njarðvíkur spáð efsta sæti, Grindvíkingum öðru sætinu og KR því þriðja en öll þessi lið fengu yfir 200 stig í valinu, Lið Hauka er spáð fjórða sætinu og Tindastóli því fimmta en Keflvíkingum sjötta eins og sjá má á töflunni hér neðst. Það er því þannig að nú eru gerðar væntingar til Stólastúlkna og verður spennandi að sjá hvernig úr spilast.

Stuðningsmenn geta hjálpað til með því að mæta í Síkið og styðja liðið sitt. Áfram Tindastóll!

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