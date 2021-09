Keyrði gamlan bíl foreldra sinna til dauða við undirspil Daft Punk / ELÍN HALL

Elín Hall. AÐSEND MYND

Elín Hall svarar Tón-lystinni að þessu sinni en hún er árgangur 1998 og býr í Hlíðunum í Reykjavík, ólst þar upp sem og í Montreal í Kanada. „Foreldrar mínir fluttu fram og til baka á milli og ég bý svo vel að vera með tvöfaldan ríkisborgararétt. Svo mér finnst franska Kanada alltaf eiga smá í mér. Annars þá á ég vegabréf Leifs Sigurðssonar langafa míns sem fæddur var í Stokkhólma í Skagafirði. Ég á því ættingja í Blönduhlíðinni og þar í kring. Afi og amma mín, Guðmundur Ingi og Elín, bjuggu líka heillengi fyrir norðan en afi var skólastjóri á Hofsósi og svo fræðslustjóri á Blönduósi þegar mamma var barn svo það má segja að ég hafi allavega smá rætur norður,“ segir Elín sem er reyndar einnig í sambandi með Króksaranum Reyni Snæ Magnússyni, sem er fastamaður í íslenska gítarleikaralandsliðinu.

Elín spilar bæði á gítar og píanó auk þess að syngja ofur fallega og semja lög sín og texta. Hún segir helsta afrek sitt á tónlistarsviðinu hingað til vera útgáfa plötunnar sinnar, Með öðrum orðum, sem kom út Covid-sumarið 2000. Platan var tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2021 í flokki þjóðlagatónlistar – sem er nú kannski svolítið sérkennileg flokkun. Á plötunni voru lög eins og Upp að mér, Augun mín og Upptekin sem eru eyrnakonfekt. Nú nýlega sendi Elín frá sér sumarlagið Komdu til baka sem hún segir vera Grease-lagið sitt. Þá má ekki gleyma því að Elín söng lagið Í kvöld (Dance Slow) í Söngvakeppni Sjónvarpsins 2015 og þá undir nafninu Elín Sif Halldórsdóttir.

Þegar Elín svaraði Tón-lystinni í Feyki nú um miðjan ágúst var hún að hlusta á lagið Paris með L’Impératrice. „Ég er með mikla dellu fyrir franskri tónlist um þessar mundir,“ segir hún.

Uppáhalds tónlistartímabil? „Erfitt að gera upp á milli 70’s og 90’s. Mjög ólík tímabil á margan hátt en ég sæki mikinn innblástur í þau bæði.“

Hvaða tónlist fær þig til að sperra eyrun þessa dagana? „Frönsk nýbylgju diskótónlist.“

Hvers konar tónlist var hlustað á á þínu heimili? „Það var eiginlega lang mest bara sungið á mínu heimili og það gat verið allt á milli himins og jarðar. Við sungum mikið íslensk dægurlög.“

Hver var fyrsta platan/diskurinn/kasettan/niðurhalið sem þú keyptir þér? „Ég held að það hafi verið Silfursafnið hans Palla eftir tónleika sem ég fór á í Nasa þegar ég var 10 ára.“

Hvaða græjur varstu þá með? „Heitir það ekki vasadiskó? Svona geislaspilari í vasanum. Það var mjög kúl að eiga þannig.“

Hvert var fyrsta lagið sem þú manst eftir að hafa fílað í botn? „Það fyrsta sem mér dettur í hug er lagið Hey baby með Dj Ötzi afþví að ég man hversu mikið við sungum það á leikskólanum. Það var dans við það og allt. Það var eins og TikTok danslögin sem allir fá æði fyrir í dag nema bara árið 2002.“

Hvaða lag getur eyðilagt fyrir þér daginn? „Glaðasti hundur í heimi er lag sem ég á mjög erfitt með vegna þess að það límist í heilann og maður er marga daga að losna við það.“

Þú heldur dúndurpartí í kvöld, hvað læturðu hljóma í græjunum til að koma öllum í stuð? „Ég held ég myndi alltaf treysta á Abba til að koma fólki í gírinn.“

Þú vaknar í rólegheitum á sunnudagsmorgni, hvað viltu helst heyra? „Norah Jones - Feels like Home er mjög góð byrjun á degi.“

Þú átt þess kost að fara hvert sem er í heiminum og skella þér á tónleika. Hvert færirðu, á hvaða tónleika og hvern tækirðu með þér? „Ég myndi fara á Taylor Swift tónleika með systrum mínum. Það hefur alltaf verið draumur hjá okkur en við höfum aldrei látið verða að því. Ég held að maður þyrfti að taka upplifunina alla leið og fljúga til Bandaríkjanna og sjá konuna á heimavelli.“

Hvað músík var helst blastað í bílnum þegar þú varst nýkominn með bílpróf? „Ég held ég hafi aldrei keyrt jafn mikið eins og sumarið eftir að ég fékk bílprófið en ég keyrði gamlan bíl foreldra minna til dauða en hann gaf upp öndina þarna um haustið. Þá var aðal málið að blasta Daft Punk og opna gluggana. Ég held að ég hafi hlustað á Instant Crush yfir 1000 sinnum.“

Hvaða tónlistarmaður hefur þig dreymt um að vera? „Ég held ég eigi Taylor Swift það að þakka að mörgu leiti að ég fór að semja mína eigin tónlist. Ég varð fyrir svo miklum áhrifum að heyra einhvern semja um upplifun þess að vera unglingsstelpa að ég fór að gera það sjálf. Annars hef ég alltaf litið mjög upp til Coeur de Pirate sem er Quebesk tónlistakona og Emilíönnu Torrini.“

Hver er að þínu mati besta plata sem gefin hefur verið út eða sú sem skiptir þig mestu máli? „Það er mjög erfitt að svara svona stórri spurningu. Það eru svo margar plötur sem koma til greina hér. David Bowie, Leonard Cohen og Kate Bush eiga öll plötur sem ég dýrka. Ég held að ef ég verði að svara einhverju samt þá segi ég Red með Taylor Swift vegna þess að hún breytti lífi mínu svo mikið og ég veit ekki hvort ég hefði kennt sjálfri mér á gítar hefði ég ekki hlustað svona mikið á hana.“

Sex vinsælustu lögin:

Space Song - Beach House

Sonate Pacifique - L’Imperatrice

Garden Song - Phoebe Bridges

Oh You Pretty Things - David Bowie

The Adults are Talking - The Strokes

Touch - Alice Phoebe Lou