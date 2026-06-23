Körfuboltinn sameinar Skagfirðinga | Dagur Þór formaður í viðtali
Þann 18. júni fór fram aðalfundur körfuknattleiksdeildar Tindastóls og þar kom í ljós ángæjuleg niðurstaða en hagnaður var á rekstri deildarinnar tímabilið 2025-2026. Það sem kom kannski skemmtilega á óvart var að tæplega 2,5 milljón króna hagnaður varð á þátttöku mfl. karla í ENBL-deildinni. Feykir lagði nokkrar spurningar fyrir Dag Þór Baldvinsson sem stýrt hefur Stólaskútunni um árabil með áræðni og á mesta velgengnistímabili í sögu félagsins.
Við byrjum á að spyrja hvort formaðurinn kkd. Tindastóls hafi verið ánægður með síðasta tímabil í körfunni „Heilt yfir var ég ánægður með tímabilið. Bæði meistaraflokkur karla og meistaraflokkur kvenna stóðu sig vel og það var margt jákvætt sem við getum byggt á til framtíðar. Í fullkomnum heimi hefði maður auðvitað viljað enda tímabilið með titlum, enda er það alltaf markmiðið hjá metnaðarfullu félagi. En þegar horft er yfir heildarmyndina, frammistöðuna, umgjörðina og þá vinnu sem var lögð í tímabilið, þá getum við verið stolt af því sem náðist.“
Þegar ársskýrsla er skoðuð má sjá að 2,5 milljón króna hagnaður er á þátttöku í ENBL-deildinni, kom það á óvart og hvað skýrir það? „Kostnaðurinn við þátttökuna í Evrópukeppninni var rúmar 11 milljónir króna. Við lögðum upp með það frá upphafi að þátttakan ætti að koma út á núlli, eða sem næst því, og það tókst í raun mjög vel. Þar skipti miklu máli að farið var mjög skynsamlega í allan kostnað, meðal annars með því að velja ódýrari flugleiðir þar sem það var hægt. Þá lögðu sjálfboðaliðar á sig mikla vinnu við að taka á móti og ferðast með aðkomuliðin innanlands, sem skipti gríðarlega miklu máli fyrir heildardæmið. Tekjur af sjónvarpsstreymi voru einnig nokkuð góðar, þó þær hefðu líklega getað orðið enn betri ef leikirnir hefðu ekki verið sýndir frítt á YouTube.“
Öflugir sjálfboðaliðar, sterkir styrktaraðilar og góðar fjáraflanir
Það er sömuleiðis hagnaður á rekstri deildarinnar. Hverju má þakka það? „Það má fyrst og fremst þakka öflugum sjálfboðaliðum, góðum fjáröflunum og sterkum styrktaraðilum. Starfið í kringum deildina byggir að miklu leyti á fólki sem leggur á sig mikla vinnu, oft langt umfram það sem sést út á við. Fjáröflunarstarfið hefur líka skilað miklu og stuðningur fyrirtækja og einstaklinga í samfélaginu skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Þá skiptir árangurinn á vellinum einnig máli fyrir reksturinn. Að komast langt í úrslitakeppninni, eins og raunin varð, hefur jákvæð áhrif á tekjur af aðgangseyri og hjálpar til við að halda rekstrinum réttum megin við núllið. “
Er gríðarlega mikilvægt fyrir reksturinn að meistaraflokkur karla nái langt í úrslitakeppninni, hverjir eru mikilvægustu þættirnir í því að deildin nái að vera réttum megin við núllið? „Já, það skiptir máli fyrir reksturinn að meistaraflokkur karla nái langt í úrslitakeppninni, sérstaklega vegna tekna af aðgangseyri og þeirri auknu athygli sem fylgir stórum leikjum. Á sama tíma er fjárhagsáætlunin auðvitað ekki byggð á því að liðið fari alla leið eða nái hámarksárangri á hverju ári. Við reynum að gera áætlanir af skynsemi og reiknum frekar með miðlungsárangri, þannig að reksturinn standi ekki og falli með einni úrslitakeppni. Það má heldur ekki gleyma því að kostnaðurinn eykst líka þegar lið fer langt, til dæmis vegna fleiri leikja, ferðalaga og annarrar umgjarðar.“
Dagur segir að Körfuknattleiksdeild Tindastóls velti um 230 milljónum króna yfir tímabilið og því skipti miklu máli að halda vel utan um alla helstu tekju- og kostnaðarliði.
Snýst um samfélagið og samveruna
Körfuknattleiksdeildin nýtur gríðarlegs stuðnings og styrktaraðilar margir og alls konar og það eru örugglega margir sem undrast þennan stuðning og velvild. Hefur þú einhverja skýringu á reiðum höndum? „Körfuknattleiksdeild Tindastóls er að mörgu leyti stolt Skagfirðinga og er í eigu fólksins í Skagafirði á hverjum tíma. Körfuboltinn sameinar Skagfirðinga á sérstakan hátt og leikirnir eru oft á tíðum eins og eitt stórt bekkjarmót, þar sem fólk hittist sem hefur jafnvel ekki sést lengi. Þetta snýst því ekki eingöngu um íþróttina sjálfa heldur líka um samfélagið, samveruna og þá tilfinningu að vera hluti af einhverju stærra.“
Formaðurinn segir marga eiga góðar minningar tengdar körfunni, þyki vænt um félagið og eru tilbúnir að leggja mikla vinnu á sig til að láta hlutina ganga. „Það skýrir að mínu mati bæði stuðninginn og velvildina sem deildin nýtur.“
Hefur áframhaldandi þátttaka í ENBL-deildinni verið rædd? „Já, áframhaldandi þátttaka hefur verið rædd. Tindastóli býðst að taka þátt bæði í ENBL-deildinni og Europe Cup, sem er auðvitað áhugaverður möguleiki fyrir félagið og leikmannahópinn. Ákvörðun um þátttöku hefur þó ekki verið tekin enn.“
Hann segir að það þurfi að fara vel yfir málið, bæði út frá fjárhagslegum forsendum og íþróttalegu mati, áður en endanleg ákvörðun verður tekin. „Meistaraflokkur karla er með stóran og breiðan hóp og það skiptir máli þegar horft er til þess hvort hægt sé að bæta við verkefnum á alþjóðlegum vettvangi. Þá geta streymistekjur einnig haft töluverð áhrif á niðurstöðuna. Ef Tindastóll fengi allt streymi af leikjunum í tekjur gæti orðið meiri hagnaður af þátttökunni. Þá þarf einnig að horfa til þess að ýmsar kröfur eru gerðar til félaga sem taka þátt í Europe Cup, meðal annars varðandi aðstöðu, standandi körfur og aðra umgjörð í kringum leikina. Við þurfum að vera viss um að þátttakan sé skynsamleg fyrir félagið í heild.
Frábær kynning fyrir Skagafjörð
Að lokum bendir Dagur á að hvort sem Tindastóll tekur þátt í Evrópukeppni í ár eða á næstu árum, þá er ljóst að slík þátttaka er metnaðarfullt skref fyrir félagið og frábær kynning fyrir Skagafjörð. Hún sýni hvert félagið vill stefna og hvaða metnaður býr í starfinu, bæði innan vallar og utan.
„Á sama tíma horfum við ekki eingöngu á stærstu verkefnin hjá meistaraflokknum, heldur líka á uppbyggingu til framtíðar. Markmið stjórnar er að vera með B-lið karlamegin í 2. deild undir merkjum Smárans. Með því viljum við minnka brottfall úr íþróttinni og skapa betri farveg fyrir stráka sem eru við meistaraflokk karla eða að koma upp úr yngri flokkum. Þar geta þeir fengið mikilvægar mínútur, þroskast sem leikmenn og dafnað í réttu umhverfi. Einnig verður starfræktur 12. flokkur kvenna með sama markmið að leiðarljósi, að gefa ungum leikmönnum betri tækifæri til að halda áfram í körfunni, fá verkefni við hæfi og þróast áfram innan félagsins. Við viljum gera enn betur í yngri flokkum félagsins með metnaðarfullri þjálfun undir stjórn Karls Ágústs Hannibalssonar, yfirþjálfara yngri flokka.
Tindastóll var með um 600.000 áhorf á samfélagsmiðlum í maí síðastliðnum og segir Dagur að það sýni hversu stórt vörumerki félagið er orðið í körfunni. „Í því felast mikil tækifæri en líka mikil vinna og ábyrgð. Verkefnið er að halda áfram að sinna samfélagslegum gildum félagsins, byggja upp leikmenn og fólk, virkja samfélagið og ná árangri á sama tíma. Það er krefjandi en það er líka það sem gerir starfið svona mikilvægt og skemmtilegt.“
Í blálokin vill Dagur, fyrir hönd stjórnar kkd. Tindastóls, koma á framfæri þakklæti til Inga Björgvins Kristjánssonari fyrir hans störf í þágu KKD Tindastóls en hann tekur nú við sem formaður aðalstjórnar Tindastóls og mun því halda áfram sínu góða starfi á öðrum vettvangi.