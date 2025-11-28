Kosningar um sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra hefjast í dag
Kjörfundur vegna íbúakosningar í Húnaþingi vestra og Dalabyggð um sameiningu sveitarfélaganna hefst í dag og stendur til 13. desember næstkomandi. Íbúar kjósa í því sveitarfélagi sem þeir eru á kjörskrá í. Í Húnaþingi vestra verður kosið á skrifstofu sveitarfélagsins á Hvammstangabraut 5 á Hvammstanga og í Dalabyggð verður kosið á Miðbraut 11 í Búðardal.
Í frétt Húna.is segir að í Húnaþingi vestra eru 981 kjósandi á kjörskrá, 486 karlar, 493 konur og tveir með hlutlausa kynskráningu. Í Dalabyggð eru á kjörskrá 541 kjósandi, 297 karlar og 254 konur.
Opnunartími kjörstaða er sem hér segir:
- Húnaþing vestra - mánudaga til fimmtudaga klukkan 10-13:45 og föstudaga klukkan 10-11:45. Laugardaginn 29. nóvember verður hægt að kjósa á milli klukkan 12 og 15. Þriðjudaginn 2. desember verður hægt að kjósa á sjúkrahúsinu á Hvammstanga klukkan 10-12 og laugardaginn 13. desember verður hægt að kjósa í Félagsheimilinu Hvammstanga klukkan 9-17.
- Dalabyggð - mánudaga klukkan 10-12:45, þriðjudaga til fimmtudaga klukkan 9-12:45 og föstudaga klukkan 9-11:45. Laugardaginn 6. desember verður hægt að kjósa í stjórnsýsluhúsinu klukkan 12-15. Mánudaginn 8. desember geta íbúar á Silfurtúni kosið klukkan 14-15 og laugardaginn 13. desember fer kosning fram í fundarsal í stjórnsýsluhúsinu klukkan 9-17.
Póstkosning
Sjái íbúi sér ekki fært að mæta á kjörstað er hægt að óska eftir því að greiða atkvæði sitt með póstkosningu. Í beiðni skal koma fram nafn, heimilisfang, hvert eigi að senda kjörgögnin í pósti eða netfang eigi að senda þau rafrænt. Beiðni um póstkosningu skal berast í tölvupósti á netfangið yfirkjorstjorndaloghun@hunathing.is.
Þegar kjörgögn eru send með pósti fylgja með leiðbeiningar, kjörseðill, fylgibréf með kjörseðli og tvö umslög. Engum öðrum en þeim sem óskaði eftir kjörgögnum er heimilt að nota þau til að kjósa.
Kjósandi annast sendingu kjörgagna til kjörstjórnar og ber sjálfur kostnað af sendingu þeirra. Einnig er heimilt að koma kjörgögnum til kjörstjórnar á annan hátt, en kjörgögn þurfa að berast kjörstjórn fyrir lok atkvæðagreiðslu laugardaginn 13. desember kl. 17:00.
Nánari upplýsingar um kosningarnar má finna á www.dalhun.is.
Sameiningartillaga
Upplýsingar um sameiningartillöguna er að finna á www.dalhun.is, upplýsingavef um sameiningarviðræður Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Þau sem eru samþykk sameiningartillögunni krossa við „Já, ég samþykki tillöguna“ á kjörseðli. Þau sem eru ekki samþykk sameiningartillögunni krossa við „Nei, ég samþykki ekki tillöguna“ á kjörseðli.
Feykir biðst velvirðingar á því að í blaði vikunnar var ruglað í dagatalinu og sagt að kosning hæfist laugardaginn 28. nóvember en hið rétta er að hún hefst föstudaginn 28. nóvember – sem er einmitt í dag.