Krúttlegasta hjólamótið snýr aftur í Kjarnaskóg á sunnudaginn

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 12.06.2026 kl. 09.19
Hjólað af kappi. AÐSEND MYND
Hjólað af kappi. AÐSEND MYND

Hjólreiðafélag Akureyrar, Akureyrardætur og Krónan standa á ný fyrir Krónuhjólamótinu næstkomandi sunnudag. Hjólamótið er ætlað börnum á aldrinum 2 til 12 ára og verður haldið á Birkivöllum í Kjarnaskógi. Skráning er hafin og eru öll börn velkomin til þátttöku.

Mótið hefst klukkan 9 þegar yngstu þátttakendurnir leggja af stað á sparkhjólum og í kjölfarið taka eldri flokkar við. Keppt verður í sex aldursflokkum, allt frá tveggja ára börnum upp í tólf ára hjólagarpa. Foreldrar og forráðamenn mega hlaupa eða ganga með yngstu börnunum á brautinni. Í elsta aldursflokknum verður jafnframt keppt um þrjú efstu sætin í bæði stúlkna- og drengjaflokki.

Líkt og í fyrra mæta hjólakapparnir í BMX Brós og sýna hjólalistir sínar við Kjarnakot klukkan 11.

Góðar aðstæður til hjólreiða á Akureyri

Bjarni O. Einarsson hjá Hjólreiðafélagi Akureyrar segir hjólreiðar njóta mikilla vinsælda á Akureyri og að viðburðir sem þessi skipti miklu máli fyrir yngri iðkendur.„Það er frábært að sjá Krónuhjólamót Hjólreiðafélags Akureyrar og Akureyrardætra festa sig í sessi hér fyrir norðan, enda býður Akureyri upp á einstakar aðstæður til hjólreiða. Það skiptir miklu máli að börn fái tækifæri til að upplifa hjólreiðar í jákvæðu og skemmtilegu umhverfi þar sem allir geta tekið þátt á sínum forsendum. Nú er tilvalið að gera hjólin klár fyrir sumarið og mæta með fjölskyldunni í Kjarnaskóg til að njóta dagsins með okkur. Við hlökkum til að taka á móti ungum hjólagörpum á mótinu í ár og vonum að sem flestir þeirra sem tóku þátt í fyrra láti sjá sig aftur,“ segir Bjarni.

Öll börn sem taka þátt fá verðlaunapening og glaðning frá Krónunni að móti loknu. Athygli er vakin á því að hjálpardekk og rafmagnsknúin hjól eru ekki leyfð á mótinu og þurfa öll börn að nota hjálm. Skráning fer fram í gegnum Abler og er fjölskyldum bent á að skrá börn sín tímanlega.

/Fréttatilkynning

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