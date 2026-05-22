Lokahóf Körfuknattleiksdeildar Tindastóls

Oft er talað um hvítasunnuhelgina sem fyrstu alvöru ferðahelgi ársins og kannski fyrstu sumarhelgina. Eitthvað var minnst á það í leiðara vikunnar að spáð væri um 15 stiga hita og björtu um hvítasunnuhelgina. Sú spá virðist nú ekki ætla að halda og hitastigin verða heldur færri og vætan eitthvað meiri en Veðurstofan gerði ráð fyrir í byrjun vikunnar.
Starfsmenn veitu- og framkvæmdasviðs Skagafjarðar hafa nú hafið vinnu við að skipuleggja viðhald og umhirðu á Hólastað en frá þessu segir á heimasíðu Skagafjarðar. Á næstu vikum verður ráðist í lagfæringar á klæðningu gatna og samhliða því er unnið að skipulagningu sláttar og almennrar umhirðu svæða.
Bókasöfn landsins standa fyrir lestrarátaki í sumar þar sem markmiðið er að hvetja börn á aldrinum 6-12 ára til að njóta yndislestrar í skólafríi. Lestrarleiðangurinn með Gúnda geithaf hvetur alla til þess að skrá sig með í ferðalagið.
Knattspyrnusamband Ísland og Ungmennafélag Íslands hafa nú tekið höndum saman um að kynna göngufótbolta fyrir landsmönnum. Göngufótbolti er ört stækkandi íþróttagrein og hefur verið stundaður um allan heim í nokkur ár og er t.d. orðinn mjög vinsæll í Danmörku. Hann hefur verið stundaður hér á landi við góðar undirtektir og eru kostirnir við hann þeir að um afar einfalda íþrótt er að ræða, allir geta tekið þátt á sínum forsendum. Reglurnar eru einfaldar, það má ekki hlaupa, bara ganga. Spilað er á litlum velli og eina sem þarf eru tvö mörk og fótbolti.
Kirkjuklukkan á Hólum, Líkaböng, hringdi af sjálfsdáðum í þrígang þegar lík Jóns Arasonar biskups og sona hans voru flutt norður frá Skálholti. Fyrst þegar líkfylgdin kom í Vatnsskarð, aftur þegar hún kom á Hrísháls, þaðan sem sést upp Hjaltadalinn heim til Hóla, og loks látlaust frá því komið var í túngarðinn þar til líkin höfðu verið borin inn í kirkjuna. Hringdi hún þá svo ákaflega og lengi að hún rifnaði.
Samkvæmt frétt í Irish Times í dag er Evrópusambandið nú að beita þrýstingi um að herða refsiaðgerðir gegn útflutningi á súráli til Rússlands, þar sem ál þaðan endar meðal annars hjá fyrirtækjum sem tengjast rússneskum hergagnaframleiðendum.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Að þessu sinni er það skífuþeytarinn Sigurður Sveinsson – Siggi Sveins – sem svarar Tón-lystinni. Einhverjir ættu að kannast við hann ef þeir stunduðu Hótel Mælifell á pastellituðum eitís áratugnum en þar þeytti kappinn skífum af miklum móð. Siggi eyddi æskuárunum á Hjallalandi í Skagafirði og á Króknum. Siggi segir Purple Rain með Prince koma sterklega til greina sem bestu plötu allra tíma.