Elín R. Líndal lést þann 9. maí

Elín R. Líndal.
Elín Rannveig Líndal frá Lækjamóti í Húnaþingi vestra, fv. sveitarstjórnarfulltrúi og varaþingmaður, lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga 9. maí síðastliðinn, tæplega sjötug að aldri.

Elín fæddist á Hvammstanga 24. maí árið 1956. Foreldrar hennar voru Sigurður J. Líndal, bóndi, hreppstjóri og varaþingmaður, og Elín H. Líndal húsmóðir.

Elín tók gagnfræðapróf frá Héraðsskólanum á Reykjum í Hrútafirði og lauk diplómanámi í opinberri stjórnsýslu og stjórnun frá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands og einnig í rekstrar- og viðskiptafræðum frá Háskólanum á Akureyri.

Elín starfaði lengi á vettvangi stjórnmála, bæði í heimahéraði og á landsvísu. Hún sat í sveitarstjórn Húnaþings vestra í fimm kjörtímabil, fyrstu 20 ár sameinaðs sveitarfélags og var þar áður hreppstjóri Þorkelshólshrepps. Með störfum sínum vann Elín ötullega að uppbyggingu mikilvægra grunnstoða samfélagsins. Hún sat einnig í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga um árabil.

Elín gegndi ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Framsóknarflokkinn, var í landsstjórn, miðstjórn og sveitarstjórnarráði flokksins. Hún tók nokkrum sinnum sæti á þingi sem varamaður á árunum 1988-1999 fyrir Framsókn í þáverandi kjördæmi, Norðurlandi vestra.

Elín sat í ýmsum stjórnum og ráðum, m.a. í stjórn Íbúðalánasjóðs, var formaður Jafnréttisráðs, var í verkefnisstjórn rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og formaður Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga. Þá var hún í nokkur ár stjórnarformaður Heilbrigðisstofnunarinnar á Hvammstanga.

Auk þess að vera bóndi á Lækjamóti ásamt manni sínum kom Elín að rekstri nokkurra atvinnufyrirtækja og var framkvæmdastjóri Forsvars á Hvammstanga.

Eftirlifandi eiginmaður Elínar er Þórir Ísólfsson, f. 1954. Börn þeirra eru Sigurður, f. 1973, Ísólfur, f. 1978, og Sonja, f. 1986. Barnabörnin eru sjö og barnabarnabörnin tvö talsins.

Útför Elínar fer fram frá Hvammstangakirkju mánudaginn 25. maí kl. 13.

Texti: Morgunblaðið 

