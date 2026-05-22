Sæmilegu veðri spáð um helgina en ekkert til að hrópa húrra yfir

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 22.05.2026 kl. 09.55 oli@feykir.is
Spáin fyrir Norðurland vestra um kl. 15 á morgun, laugardag. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS
Oft er talað um hvítasunnuhelgina sem fyrstu alvöru ferðahelgi ársins og kannski fyrstu sumarhelgina. Eitthvað var minnst á það í leiðara vikunnar að spáð væri um 15 stiga hita og björtu um hvítasunnuhelgina. Sú spá virðist nú ekki ætla að halda og hitastigin verða heldur færri og vætan eitthvað meiri en Veðurstofan gerði ráð fyrir í byrjun vikunnar.

 

Það ætti að vera fínt veður í dag og í kvöld og hitinn allt að 15 stigum. Veðurstofan gerir síðan ráð fyrir skaplegu veðri á morgun, laugardag, en þá gæti hitinn farið í um 12 gráður og alla jafna virðist vindur halda sig nokkuð til hlés. Það byrjar svo að rigna um kvöldið og væntanlega rignir duglega aðfaranótt sunnudags en á hvítasunnudag dregur örlítið úr hita og bætir pínu í vind en ekkert drastískt. Sólin gæti smokrað nokkrum hlýjum geislum milli skýja.

Um og upp úr hádegi á annan hvítasunnu má reikna með að það fari að rigna og þannig verður það fram á kvöld. Eitthvað fer hitinn lækkandi á mánudeginum en verður sennilega á rokki í kringum tíu gráðurnar fyrstu daga næsta viku.

Ekki þurfa ferðalangar að hafa áhyggjur af færð þessa hvítasunnuhelgina nema þeir vilji fara yfir hálendið – þar eru allir vegir ófærir enn.

  Lokahóf Körfuknattleiksdeildar Tindastóls

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 22.05.2026 kl. 09.29 bladamadur@feykir.is
    Lokahóf Körfuknattleiksdeildar Tindastóls verður haldið í Ljósheimum í kvöld. Þar munu leikmenn, þjálfarar, stjórn, sjálfboðaliðar og aðrir gestir fagna góðu og árangursríku tímabili.
  Elín R. Líndal.

    Elín R. Líndal lést þann 9. maí

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Minningargreinar 22.05.2026 kl. 09.25 oli@feykir.is
    Elín Rannveig Líndal frá Lækjamóti í Húnaþingi vestra, fv. sveitarstjórnarfulltrúi og varaþingmaður, lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga 9. maí síðastliðinn, tæplega sjötug að aldri.
  Starsmenn sveitarfélagsins við störf á Hólum.

    Skipulagsvinna hafin á Hólastað

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 21.05.2026 kl. 16.05 oli@feykir.is
    Starfsmenn veitu- og framkvæmdasviðs Skagafjarðar hafa nú hafið vinnu við að skipuleggja viðhald og umhirðu á Hólastað en frá þessu segir á heimasíðu Skagafjarðar. Á næstu vikum verður ráðist í lagfæringar á klæðningu gatna og samhliða því er unnið að skipulagningu sláttar og almennrar umhirðu svæða.
  Lestrarferðalag Gúnda geithafs í fullum gangi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 21.05.2026 kl. 15.26 bladamadur@feykir.is
    Bókasöfn landsins standa fyrir lestrarátaki í sumar þar sem markmiðið er að hvetja börn á aldrinum 6-12 ára til að njóta yndislestrar í skólafríi. Lestrarleiðangurinn með Gúnda geithaf hvetur alla til þess að skrá sig með í ferðalagið.
