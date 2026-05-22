Sæmilegu veðri spáð um helgina en ekkert til að hrópa húrra yfir
Það ætti að vera fínt veður í dag og í kvöld og hitinn allt að 15 stigum. Veðurstofan gerir síðan ráð fyrir skaplegu veðri á morgun, laugardag, en þá gæti hitinn farið í um 12 gráður og alla jafna virðist vindur halda sig nokkuð til hlés. Það byrjar svo að rigna um kvöldið og væntanlega rignir duglega aðfaranótt sunnudags en á hvítasunnudag dregur örlítið úr hita og bætir pínu í vind en ekkert drastískt. Sólin gæti smokrað nokkrum hlýjum geislum milli skýja.
Um og upp úr hádegi á annan hvítasunnu má reikna með að það fari að rigna og þannig verður það fram á kvöld. Eitthvað fer hitinn lækkandi á mánudeginum en verður sennilega á rokki í kringum tíu gráðurnar fyrstu daga næsta viku.
Ekki þurfa ferðalangar að hafa áhyggjur af færð þessa hvítasunnuhelgina nema þeir vilji fara yfir hálendið – þar eru allir vegir ófærir enn.