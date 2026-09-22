Malbikunarframkvæmdir á Króknum

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 22.09.2026 kl. 16.02 oli@feykir.is
Malbikað á Króknum - þessi mynd er ekki ný af nálinni. MYND: FEYKIR
Malbikað á Króknum - þessi mynd er ekki ný af nálinni. MYND: FEYKIR

Vakin er athygli á því að á næstu dögum verða settar upp tímabundnar götuþrengingar vegna gatnaframkvæmda á Sauðárkróki. Framkvæmdir fara fram við Aðalgötu 9, Skagfirðingabraut 23, Hólaveg 8, Melatún og smábátahöfnina.

Þá er því beint til ökumanna og annarra vegfarenda að varast hvassar brúnir vegna malbiksframkvæmda á sömu stöðum. Jafnframt verða lagfærðar þveranir við Vallarhús og á milli Árskóla og verknámshúss FNV.

Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát á framkvæmdasvæðum og virða merkingar meðan á framkvæmdum stendur.Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

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