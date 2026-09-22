Rúnar Már leggur skóna á hilluna

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 22.09.2026 kl. 15.38 oli@feykir.is
Rúnar Már. MYND AF NETINU
Rúnar Már. MYND AF NETINU

Knattspyrnukappinn Rúnar Már Sigurjónsson frá Sauðárkróki hefur tekið þá ákvörðun að leggja fótboltaskóna á hilluna eftir langan og farsælan feril. Hann hóf meistaraflokks ferilinn með liði Tindastóls vorið 2005, þá aðeins 14 ára gamall, og gerði sitt fyrsta mark fyrir Stólana 24. júní sama ár, þá 15 ára og sex daga gamall. Síðan hefur hann víða farið og meðal annars var hann í leikmannahópi Íslands sem bar sigurorð af liði Englands á EM í Frakklandi sællar minningar.

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