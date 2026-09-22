Veggjalistaverk vígt á Vatnahverfisvelli
Golfklúbburinn Ós í Húnabyggð vígði formlega nýtt glæsilegt listaverk á velli félagsins um helgina. Í Húnahorninu segir að við sama tækifæri fór jafnframt fram lokamót sumarsins, þ.e. sameiginlegt mót klúbbanna á Blönduósi og Skagaströnd. Það mót er árlegt mót sem spilað er á báðum völlum klúbbanna.
Mótið hófst kl. 10:00 í Vatnahverfi en áður en það hófst fór fram vígsluafhöfn á veggjalistaverki miklu sem prýðir einn vegg vélargeymslu klúbbsins. Listaverkið málaði listakonan Inese Elferte í sumar. Ásamt því að listaverkið var málað voru öll hús á vellinum máluð, bæði veggir og þök. Þá má ekki gleyma listaverkunum sem máluð voru af börnum í sumarfjöri Húnabyggðar en þau skreyttu hurðirnar þar sem áður voru fjárhús alls níu talsins.
Þó nokkur fjöldi sótti vígsluna auk golfspilaranna, ávörp flutt og að því loknu voru veitingar í boði Golfklúbbsins Óss á Blönduósi.
Sigurvegarar mótsins voru þau Berglind Björnsdóttir og Eyþór Franzson Wechner. Í öðru sæti voru þeir Sindri Freyr Björnsson og Leifur Örn Ragnarsson og í þriðja sæti þær Greta Björg Lárusdóttir og Ingibjörg Guðjónsdóttir.
Heimild: Húni.is