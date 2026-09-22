Veggjalistaverk vígt á Vatnahverfisvelli

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Listir og menning 22.09.2026 kl. 15.01 oli@feykir.is
MYND AF HÚNA.IS
MYND AF HÚNA.IS

Golfklúbburinn Ós í Húnabyggð vígði formlega nýtt glæsilegt listaverk á velli félagsins um helgina. Í Húnahorninu segir að við sama tækifæri fór jafnframt fram lokamót sumarsins, þ.e. sameiginlegt mót klúbbanna á Blönduósi og Skagaströnd. Það mót er árlegt mót sem spilað er á báðum völlum klúbbanna.

Mótið hófst kl. 10:00 í Vatnahverfi en áður en það hófst fór fram vígsluafhöfn á veggjalistaverki miklu sem prýðir einn vegg vélargeymslu klúbbsins. Listaverkið málaði listakonan Inese Elferte í sumar. Ásamt því að listaverkið var málað voru öll hús á vellinum máluð, bæði veggir og þök. Þá má ekki gleyma listaverkunum sem máluð voru af börnum í sumarfjöri Húnabyggðar en þau skreyttu hurðirnar þar sem áður voru fjárhús alls níu talsins.

Þó nokkur fjöldi sótti vígsluna auk golfspilaranna, ávörp flutt og að því loknu voru veitingar í boði Golfklúbbsins Óss á Blönduósi.

Sigurvegarar mótsins voru þau Berglind Björnsdóttir og Eyþór Franzson Wechner. Í öðru sæti voru þeir Sindri Freyr Björnsson og Leifur Örn Ragnarsson og í þriðja sæti þær Greta Björg Lárusdóttir og Ingibjörg Guðjónsdóttir.

Heimild: Húni.is

Til baka

Fleiri fréttir

  • Kantsteinar á Hvammstanga verða endurgerðir. MYND AF HÚNAÞING.IS

    Nýir kantsteinar á Hvammstanga í tómri steypu

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 22.09.2026 kl. 08.37 oli@feykir.is
    Í síðustu viku voru steyptir kantsteinar á nokkrum stöðum á Hvammstanga. Í frétt á vef Húnaþings vestra segir að því miður hafi komið í ljós galli í steypunni sem notuð var og er þess vegna nauðsynlegt að steypa steinana upp á nýtt.
    Meira
  • Hjörtur Þór kveður Gullvænginn. Mynd: Af netinu.

    Gjöf til Mótorhjólasafns Íslands á Akureyri!

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 21.09.2026 kl. 15.25 hinrik@feykir.is
    Á vefsíðunni tia.is sem er heimasíða Tíunnar sem Bifhjólaklúbbur Norðuramts og er hollvinafélag Mótorhjólasafns Íslands á Akureyri er þessa skemmtilegu frétt að finna: Flagghjól Honda verksmiðjanna, farskjóti húnvetnskra hjóna. „Skagstrendingur kaupir Gullvæng.“
    Meira
  • Þessir kappar kynntu sína starfssemi. Mynd: HMJ

    Atvinnulífssýning Skagafjarðar tókst ljómandi vel

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 21.09.2026 kl. 14.40 hinrik@feykir.is
    Það var mikið um að vera í íþróttahúsinu á Sauðárkróki um liðna helgi þegar Atvinnulífssýning Skagafjarðar var haldin. Það er talsvert handtak að koma svona sýningu upp en sýnendur voru 42 og voru rúmlega 100 manns á þeirra vegum starfandi yfir helgina samkvæmt því sem Hugi Halldórsson verkefnisstjóri fræddi blaðamann um. Við það bættist fjöldi starfsmanna sveitarfélagsins sem komu að ýmsum verkum við uppsetningu sýningarinnar.
    Meira
  • Gunnar Björn Rögvaldsson og Kristján Leo vinningshafi. Mynd: Af Facebook

    Vísindaleg getraun hjá Skagafjarðarveitum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 21.09.2026 kl. 12.05 hinrik@feykir.is
    Á Facebook síðu Skagafjarðarveitna kemur fram að vinningshafi er fundinn í mjög svo krefjandi getraun sem veiturnar stóðu fyrir á atvinnulífsýningunni 2026 sem haldin var í íþróttahúsinu á Sauðárkróki dagana 19. og 20. september var Kristján Leó Steinsson.
    Meira
Yfirlit frétta