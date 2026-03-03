Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda
Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda verður laugardaginn 7. mars nk. í Menningarhúsinu Miðgarði í Skagafirði og af þessu tilefni tók Feykir púlsinn á Guðlaugi Skúlasyni verkefnastjóra hjá SSNV sem stendur fyrir málþinginu í félagi við Farskólann – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra. „Við tókum höndum saman og erum að búa til vettvang til að ræða stöðu og framtíð smáframleiðenda á Íslandi,“ segir Gulli aðspurður um hverjir standi að málþinginu.
Hverjir eru smáframleiðendur? „Smáframleiðendur matvæla er hægt að skilgreina sem framleiðendur sem vinna afurðir í litlu magni samanborið við fyrirtæki í matvælaiðnaði. Smáframleiðsla nær yfir vinnslu úr hvaða hráefni sem er. Hin mikla gróska, sem hefur verið í röðum smáframleiðenda undanfarin ár, ekki síst á landsbyggðinni, hefur þótt eftirtektarverð. Fjölmargir frumkvöðlar hafa byggt upp áhugaverða framleiðslu, sem að stærstum hluta tengist matvælum, en á heildina litið kennir ýmissa grasa.“
Hver er helstu vandamál smáframleiðenda? „Eins og stundum vill verða hefur svona kraftmikil vegferð þurft að reka sig á ýmsa veggi í sínu rekstrarumhverfi og áskoranirnar af ýmsu tagi. Á málþinginu munum við fá innsýn í áskoranir, ógnanir og tækifæri sem smáframleiðendur, eftirlitsaðilar, kaupandi og notandi vörunnar standa frammi fyrir.“
Hversu margir smáframleiðendur má ætla að starfi á Norðurlandi vestra? „Á Norðurlandi vestra er fjölbreytileiki í smáframleiðslu með mesta móti og ættu íbúar á svæðinu að finna eitthvað góðgæti við sitt hæfi, beint frá býli eða í næstu matvörubúð. Á Norðurlandi vestra er hægt að áætla að starfi um 20 fyrirtæki við smáframleiðslu og hjá Samtökum smáframleiðenda á landinu eru 215 félagsmenn.“
Hverjir munu mæta til leiks á málþingi um stöðu og framtíð smáframleiðenda? „Dagskráin er fjölbreytt þar sem fyrri hlutinn verður undirlagður af reynsluboltum úr senu smáframleiðenda þar sem þau segja frá sinni vegferð. Svo erum við með fulltrúa frá eftirlitsaðilum þar sem við munum fá innsýn í þeirra vinnuumhverfi. Eftir hádegishlé verður farið ofan í saumana á fræðslu, þar mun Farskólinn vera með erindi. Síðan skoðum við hlutina út frá augum kokka og söluaðila. Að lokum verðum við með pallborð þar sem framsögufólk svarar spurningum sem brennur á fólki eftir daginn.
Fyrir hverja er málþingið? „Málþingið er fyrir alla og hvet ég fólk til að koma í Miðgarð laugardaginn 7. mars frá 10:00 – 15:00 hlusta á góð erindi taka spjallið og gæða sér á dýrindis veitingum sem Sigga og Snorri í Miðgarði ætla að leggja á borð fyrir gesti málþingsins.“
- - - - -
Dagskrá:
- Setning
Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, framkvæmdastjóri SSNV
- Smáframleiðendur – staðan í dag
Oddný Anna Björnsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri SSFM
- Af vettvangi smáframleiðanda í kjöti
Skúli Þórðarson, eigandi Sláturhússins Refsstað á Vopnafirði
- Af vettvangi smáframleiðanda í lífrænu grænmeti
Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, grænmetisbóndi og formaður Lífrænt Ísland
- Af vettvangi smáframleiðenda í áfengum drykkjum/bjór
Finnur Ólafsson, stofnandi og eigandi Galdurs brugghúss á Hólmavík
- Höfum hlutina í lagi
Egill Þorri Steingrímsson Sviðsstjóri samhæfingar – Matvælastofnun
HÁDEGISHLÉ
- Og auðvitað fræðsla
Þórhildur María Jónsdóttir verkefnastjóri – Farskólinn á Norðurlandi vestra
- Veitingageirinn og smáframleiðendur
Gunnar Karl Gíslason, veitingamaður á DILL og NORTH
- Smásöluverslun og smáframleiðendur
Gréta María Grétarsdóttir, fyrrum farmkvæmdastjóri Krónunnar og Prís
- PALLBORÐ með framsögufólki undir stjórn Hlédísar Sveinsdóttur málþingsstjóra
– spurningar úr sal
- Samantekt: Sveinbjörg og Hlédís
- Málþingslok
Málþingið er öllum opið en nauðsynlegt er að skrá sig HÉR fyrir föstudaginn 6. mars.
Athugið að hægt er að bóka hótelgistingu hjá Hótel Varmahlíð fyrir nóttina 6. til 7. mars.
- tveggja manna herbergi með morgunverði á 22,000 kr nóttin.
- einstaklingsherbergi með morgunverði á 15.500 kr nóttin.
Bókanir í tölvupósti til info@hotelvarmahlid.is