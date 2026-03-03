Frestur til að skila skattaframtali einstaklinga er til 13. mars

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 03.03.2026 kl. 11.04 siggag@nyprent.is
Snippuð mynd af skattur.is
Snippuð mynd af skattur.is

Á vefnum skattur.is segir að opnað var fyrir skil á skattframtali einstaklinga 2026, vegna tekna 2025, á þjónustuvef Skattsins þann 27. febrúar. Frestur til að skila er til 13. mars. Allar helstu upplýsingar eru foráritaðar inn á framtalið og því fljótlegt og auðvelt að yfirfara upplýsingar, bæta við ef eitthvað vantar og staðfesta að lokum.

Fagaðilar, bókarar og endurskoðendur hafa frest 15. apríl til að skila fyrir sína skjólstæðinga.

Opna framtalið á þjónustuvef

Auðkenning

Til að opna framtalið þarf að nota rafræn skilríki eða veflykil. Mælt er með notkun rafrænna skilríkja sem öruggari innskráningu. Unnt er að panta veflykil og fá hann sendan í heimabanka.

Upplýsingar um rafræn skilríki

Auðkenning barna yngri en 18 ára

Þau sem náðu 16 ára aldri á árinu 2025 þurfa að skila skattframtali í fyrsta sinn nú árið 2026. Þau sem ekki eiga rafræn skilríki geta sótt um veflykil og nýtt hann til auðkenningar á þjónustusíðu. Mögulegt er að fá veflykil sendan í pósti á lögheimili eða sendan í heimabanka viðkomandi.
Upplýsingar um rafræn skilríki barna undir 18 ára
Sækja veflykil

Erlendis búsettir

Þau sem búsett eru erlendis geta þurft að skila skattframtali á Íslandi þrátt fyrir búsetu erlendis, t.d. ef viðkomandi hefur fengið tekjur frá Íslandi á árinu 2024, á eignir á Íslandi eða sækist eftir skattalegri heimilisfesti, svo dæmi séu tekin.

Eigi fólk búsett erlendis ekki þess kost að nýta sér rafræn skilríki og eigi ekki nú þegar virkan veflykil er hægt að sækja um að fá nýjan veflykil sendan. Fylla þarf út þar til gert form og verður beiðni um veflykil afgreidd eins fljótt og auðið er.
Sækja veflykil erlendis búsettra

Framtalsaðstoð

Við veitum aðstoð í síma 442 1414 og tökum á móti fyrirspurnum á netfanginu framtal@skatturinn.is. Þá getur spjallmennið svarað allskyns spurningum um framtalið.

Leiðbeiningar

Framtalsleiðbeiningar er hægt að nálgast inni í framtalinu með því að smella á bláa spurningamerkið við hvern kafla.

Einnig má spyrja spjallmennið okkar, þar er hægt að fá svör við mörgum spurningum. Spjallmennið talar bæði íslensku og ensku.

Þá er einnig hægt að fá leiðbeiningar í bæklingaformi. Vakin er sérstök athygli á einfölduðum leiðbeiningum þar sem stiklað er á stóru yfir helstu atriði sem hafa þarf í huga við framtalsskil. Sá bæklingur er aðgengilegur á sjö tungumálum.

Framtalsleiðbeiningar

Álagning

Niðurstaða álagningar mun liggja fyrir eigi síðar en 29. maí 2026 og verður hún birt á þjónustuvef Skattsins.

Opna þjónustuvef Skattsins

Til baka

Fleiri fréttir

  • Mynd tekin af vef Húnaþings.

    Tvær umsóknir bárust í Atvinnu- og nýsköpunarsjóð Húnaþings vestra

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 03.03.2026 kl. 11.17 siggag@nyprent.is
    Á vef Húnaþings segir að á 1268. fundi byggðarráðs sem haldinn var 26. janúar sl. var úthlutað úr Atvinnu- og nýsköpunarsjóði Húnaþings vestra. Alls bárust tvær umsóknir og sótt var um alls kr. 3.000.000. Til úthlunar voru kr. 2.500.000.
    Meira
  • Peta, Tómas, Marinella, Erla, Halldór Oddviti Skagastranda og stjórnarformaður Byggðastofnunar, Arna, og Alexsandra sveitarstjóri. MYNDIR AÐSENDAR

    Atwork opnar nýtt skrifstofusetur á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 03.03.2026 kl. 09.42 oli@feykir.is
    Atwork opnaði þann 26. febrúar sl. nýtt og glæsilegt skrifstofusetur á Skagaströnd. Með opnuninni rekur Atwork nú 15 skrifstofusetur víðs vegar um landið og styrkir nú enn frekar aðgengi að fyrsta flokks vinnuaðstöðu utan höfuðborgarsvæðisins. Nýja skrifstofusetrið á Skagaströnd býður upp á fullbúna og hágæða vinnuaðstöðu með einkaskrifstofum, fundarherbergjum og samvinnurýmum – bæði til langtíma- og skammtímaleigu. Aðstaðan er hönnuð með þarfir nútímafyrirtækja og sveigjanlegra vinnumenningar í huga.
    Meira
  • Glatt á hjalla í nýja húsinu. Lárus, Rannveig, Gauti, Jón og Erlendur. MYND AF HÚNA.IS

    Nýtt parhús á Blönduósi afhent nýjum eigendum

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 03.03.2026 kl. 09.21 oli@feykir.is
    Um helgina fór fram afhending á nýbyggðu parhúsi að Smárabraut 20 á Blönduósi. Í fréttt Húnahorninsins segir að nýir eigendur, hjónin Rannveig Runólfsdóttir og Gauti Jónsson, hafi tekið við lyklum að eigninni úr hendi Lárusar B. Jónssonar.
    Meira

  • Málþing á Hólum um samfélagsleg áhrif viðburða

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 03.03.2026 kl. 09.21 oli@feykir.is
    Nemendur í Viðburðastjórnun við Háskólann á Hólum standa fyrir málþingi þriðjudaginn 17. mars kl. 13:00-16:00. Málþingið ber yfirskriftina „Viðburðir sem auðlind“ og þar verður fjallað um mikilvægt og sívaxandi hlutverk viðburða í samfélagi og atvinnulífi. Á málþinginu verður meðal annars rætt um öryggismál viðburða og mikilvægi þeirra fyrir samfélög og efnahagslíf.
    Meira
Yfirlit frétta