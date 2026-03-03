Frestur til að skila skattaframtali einstaklinga er til 13. mars
Á vefnum skattur.is segir að opnað var fyrir skil á skattframtali einstaklinga 2026, vegna tekna 2025, á þjónustuvef Skattsins þann 27. febrúar. Frestur til að skila er til 13. mars. Allar helstu upplýsingar eru foráritaðar inn á framtalið og því fljótlegt og auðvelt að yfirfara upplýsingar, bæta við ef eitthvað vantar og staðfesta að lokum.
Fagaðilar, bókarar og endurskoðendur hafa frest 15. apríl til að skila fyrir sína skjólstæðinga.
Opna framtalið á þjónustuvef
Auðkenning
Til að opna framtalið þarf að nota rafræn skilríki eða veflykil. Mælt er með notkun rafrænna skilríkja sem öruggari innskráningu. Unnt er að panta veflykil og fá hann sendan í heimabanka.
Upplýsingar um rafræn skilríki
Auðkenning barna yngri en 18 ára
Þau sem náðu 16 ára aldri á árinu 2025 þurfa að skila skattframtali í fyrsta sinn nú árið 2026. Þau sem ekki eiga rafræn skilríki geta sótt um veflykil og nýtt hann til auðkenningar á þjónustusíðu. Mögulegt er að fá veflykil sendan í pósti á lögheimili eða sendan í heimabanka viðkomandi.
Upplýsingar um rafræn skilríki barna undir 18 ára
Sækja veflykil
Erlendis búsettir
Þau sem búsett eru erlendis geta þurft að skila skattframtali á Íslandi þrátt fyrir búsetu erlendis, t.d. ef viðkomandi hefur fengið tekjur frá Íslandi á árinu 2024, á eignir á Íslandi eða sækist eftir skattalegri heimilisfesti, svo dæmi séu tekin.
Eigi fólk búsett erlendis ekki þess kost að nýta sér rafræn skilríki og eigi ekki nú þegar virkan veflykil er hægt að sækja um að fá nýjan veflykil sendan. Fylla þarf út þar til gert form og verður beiðni um veflykil afgreidd eins fljótt og auðið er.
Sækja veflykil erlendis búsettra
Framtalsaðstoð
Við veitum aðstoð í síma 442 1414 og tökum á móti fyrirspurnum á netfanginu framtal@skatturinn.is. Þá getur spjallmennið svarað allskyns spurningum um framtalið.
Leiðbeiningar
Framtalsleiðbeiningar er hægt að nálgast inni í framtalinu með því að smella á bláa spurningamerkið við hvern kafla.
Einnig má spyrja spjallmennið okkar, þar er hægt að fá svör við mörgum spurningum. Spjallmennið talar bæði íslensku og ensku.
Þá er einnig hægt að fá leiðbeiningar í bæklingaformi. Vakin er sérstök athygli á einfölduðum leiðbeiningum þar sem stiklað er á stóru yfir helstu atriði sem hafa þarf í huga við framtalsskil. Sá bæklingur er aðgengilegur á sjö tungumálum.
Álagning
Niðurstaða álagningar mun liggja fyrir eigi síðar en 29. maí 2026 og verður hún birt á þjónustuvef Skattsins.