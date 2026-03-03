Tvær umsóknir bárust í Atvinnu- og nýsköpunarsjóð Húnaþings vestra

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 03.03.2026 kl. 11.17 siggag@nyprent.is
Á vef Húnaþings segir að á 1268. fundi byggðarráðs sem haldinn var 26. janúar sl. var úthlutað úr Atvinnu- og nýsköpunarsjóði Húnaþings vestra. Alls bárust tvær umsóknir og sótt var um alls kr. 3.000.000. Til úthlunar voru kr. 2.500.000.

Að loknu mati á umsóknum samþykkti byggðarráð að veita eftirtöldum verkefnum styrk:

  • Framhugsun ehf, vegna verkefnisins Rabarbaron - efling framleiðslu og úrvinnsla afurða, kr. 2.000.000.-
  • Selasetur Íslands, vegna verkefnisins Markaðssókn Selasetursins vegna selaskoðunar í sýndarveruleika, kr. 500.000.-

Styrkþegum er óskað til hamingju með styrkina og óskað góðs gengis í vinnslu verkefnanna.

Atvinnu- og nýsköpunarsjóður Húnaþings vestra var stofnaður árið 2014. Frá upphafi hefur sjóðurinn styrkt nýsköpunarverkefni í Húnaþingi vestra alls um tæpar 25 milljónir. Úthlutun fer fram í upphafi árs ár hvert og verður næst auglýst eftir styrkjum í janúar 2027.

Nánari upplýsingar um sjóðinn.

Frétt tekin af hunathing.is 

