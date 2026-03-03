Atwork opnar nýtt skrifstofusetur á Skagaströnd
Atwork opnaði þann 26. febrúar sl. nýtt og glæsilegt skrifstofusetur á Skagaströnd. Með opnuninni rekur Atwork nú 15 skrifstofusetur víðs vegar um landið og styrkir nú enn frekar aðgengi að fyrsta flokks vinnuaðstöðu utan höfuðborgarsvæðisins.
Nýja skrifstofusetrið á Skagaströnd býður upp á fullbúna og hágæða vinnuaðstöðu með einkaskrifstofum, fundarherbergjum og samvinnurýmum – bæði til langtíma- og skammtímaleigu. Aðstaðan er hönnuð með þarfir nútímafyrirtækja og sveigjanlegra vinnumenningar í huga.
Skagaströnd í sókn
Ákvörðunin um að opna á Skagaströnd byggir á þeirri miklu uppbyggingu sem framundan er á svæðinu og þeim tækifærum sem þar felast með því að gefa aðilum færi á að starfa hvar sem er á Íslandi og í heiminum. Skagaströnd er vel staðsett, stutt frá Blönduósi og Sauðárkróki og í næsta nágrenni við þjóðveg 1. Á staðnum er öll helsta þjónusta, gisting og veitingastaðir sem styðja við öflugt atvinnulíf og fjölbreytt mannlíf.
„Við sjáum mikla möguleika á Skagaströnd. Svæðið býður upp á sterkt samfélag, góða þjónustu og vaxandi tækifæri. Það var því eðlilegt næsta skref fyrir Atwork að opna hér skrifstofusetur og er mikilvægt skref í okkar framtíðar áforum og stefnu að gefa aðilum meira frelsi og sveigjanleika,“ segir Marinella Haraldsdóttir framkvæmdastjóri Atwork
Heimurinn orðið eitt atvinnusvæði
Vinnumarkaðurinn hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Fyrirtæki auglýsa í auknum mæli störf án staðsetningar og sífellt fleiri starfa fyrir erlend fyrirtæki á Íslandi, óháð búsetu.
„Heimurinn er í raun orðinn eitt atvinnusvæði. Við erum að svara þeirri þróun með því að bjóða upp á faglega vinnuaðstöðu þar sem fólk getur starfað hvar sem er í heiminum, án þess að fórna gæðum eða aðstöðu,“ segir Marinella.
Með tilkomu Atwork á Skagaströnd er sá möguleiki útvíkkaður enn frekar. Þar er boðið upp á fullbúið og nútímalegt vinnuumhverfi fyrir fyrirtæki á svæðinu, í nágrenninu og fyrir þá sem starfa fyrir íslensk eða erlend fyrirtæki.
Svigrúm íbúa til að sækja sér störf óháð staðsetningu eykst
Með aðgengi að faglegri vinnuaðstöðu hér heima eykst svigrúm íbúa til að sækja sér störf óháð staðsetningu. „Það eru sannarlega ánægjuleg og mikilvæg tímamót fyrir Skagaströnd að Atwork skuli velja að opna hér nútímalegt og sveigjanlegt skrifstofurými til leigu. Slík uppbygging styður beint við þá stefnu okkar að efla fjölbreytt atvinnulíf, skapa aðstæður fyrir fjarvinnu og laða að sérhæft fólk sem kýs að búa og starfa í sterku og samhentu samfélagi.
Skagaströnd er afar ákjósanlegur staður fyrir barnafjölskyldur. Hér er fjölskylduvænt samfélag, stutt í alla þjónustu og öruggt umhverfi þar sem börn fá að njóta sín og vaxa með miklu frelsi. Húsnæðisverð er hagkvæmt og gefur ungu fólki raunhæf tækifæri til að festa rætur og byggja upp gott heimili. Með tilkomu aðstöðu fyrir störf án staðsetningar og auknum möguleikum fólks til að flytja með sér störf sín skapast nýr vettvangur fyrir fjölskyldur til að velja sér búsetu út frá lífsgæðum, ekki eingöngu staðsetningu starfa.
Með aðgengi að faglegri vinnuaðstöðu hér heima eykst svigrúm íbúa til að sækja sér störf óháð staðsetningu, á sama tíma og nýsköpun og frumkvöðlastarf fá betri jarðveg. Verkefnið fellur vel að framtíðarsýn okkar um sjálfbæra byggðaþróun, aukin lífsgæði og aukið aðdráttarafl Skagastrandar sem ákjósanlegs staðar til búsetu og atvinnu. Við fögnum þessari fjárfestingu Atwork í samfélaginu og hlökkum til áframhaldandi samstarfs um að efla Skagaströnd enn frekar” segir Alexandra Jóhannesdóttir sveitarstjóri Sveitarfélagsins Skagastrandar.
Nútímaþörf krefst nútímalausna
Þótt fjarvinna hafi aukist verulega vita margir að vinna við eldhúsborðið er ekki alltaf ákjósanleg til lengri tíma ef vinnuveitendur ætla að laða til sín hæfileikaríkt starfsfólk. Góð vinnuaðstaða skiptir máli, bæði fyrir afköst og líðan.
Með 15 staðsetningum um land allt hjálpar Atwork fyrirtækjum og einstaklingum að starfa á faglegum forsendum, með sveigjanleika og aðgang að fyrsta flokks húsnæði að leiðarljósi hvar sem þau kjósa að vinna án auka kostnaðar.
/Fréttatilkynning