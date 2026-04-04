Menningarhús er góð fjárfesting | Frá stjórn Leikfélags Sauðárkróks
Á Sauðárkróki er stunduð öflug og lifandi leikhúsmenning þrátt fyrir að aðstaðan til að rækta hana að fullu hefur ekki haldið í við metnaðinn. Það er löngu tímabært að horfast í augu við þá staðreynd að hér á Króknum vantar menningarhús sem getur raunverulega sinnt leiksýningum, tónleikum og ýmsu öðru viðburðahaldi, hvert svo sem það er. Nú styttist í að ráðist verði í byggingu nýs menningarhúss við Safnahúsið á Flæðunum og er það fagnaðarefni.
Leikfélag Sauðárkróks er eitt elsta og virkasta leikfélag landsins, stofnað 1888 og virkjað aftur árið 1941 og hefur sett upp sýningar á hverju ári frá stofnun þess, og mörg síðustu ár tvær sýningar á ári. Sú staðreynd ein og sér segir meira en mörg orð. Hér er ekki verið að tala um tilfallandi áhugastarf, heldur rótgróna menningarhefð sem hefur lifað kynslóðir og heldur áfram að blómstra. Slíkt starf á skilið þá aðstöðu sem styður við það, ekki að það þurfi stöðugt að laga sig að ófullnægjandi rými. Leikhópur NFNV hefur einnig verið drífandi í uppsetningu leikrita og söngleikja sem og hinir ýmsu árgangar Árskóla.
Vöntun á hentugu húsnæði getur haft mikil áhrif á gæði og umfang þeirra viðburða sem annars væri hægt að bjóða upp á. Leiksýningar þurfa svið og vinnuaðstöðu sem hentar, lýsingu sem gerir listinni skil og hljóðkerfi sem nær til allra áhorfenda. Tónleikar krefjast hljómburðar sem skapar upplifun, ekki hindrun. Þegar þessi grunnatriði vantar er hætt við að bæði listafólk og áhorfendur fái ekki þá upplifun sem þeir eiga skilið.
Menningarhús er þó ekki aðeins fyrir listafólkið sjálft – það er fyrir samfélagið allt. Slík bygging yrði vettvangur fyrir sköpun, samstarf og upplifun. Hún myndi efla félagslíf, laða að gesti, tónlistarfólk, myndlistarfólk, leikhópa, danshópa, svo eitthvað sé nefnt, og styrkja ímynd Sauðárkróks sem lifandi og framsækins bæjar. Hún gæti einnig orðið hvati fyrir ungt fólk til að taka þátt, skapa og jafnvel snúa aftur heim eftir nám.
Það er mikilvægt að sjá menningarhús sem fjárfestingu, ekki sem kostnað, fjárfestingu í fólki, í samfélagi og í framtíðinni. Sterkt menningarlíf eykur lífsgæði, styrkir sjálfsmynd bæjarins og hefur jákvæð áhrif á atvinnulíf og ferðaþjónustu.
Sauðárkrókur á sér glæsta sögu í listum og menningu og nú er kominn tími til að skapa aðstöðu sem endurspeglar þá sögu og styður við framtíðina.
Í þessum stutta pistli er einungis talið upp lítið brot af allri þeirri starfsemi sem menningarhúsi er ætlað að hýsa en við, stjórn LS, fögnum framtakinu og vonum að vel gangi.
-Stjórn Leikfélag Sauðárkróks