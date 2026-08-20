Moses Hightower verða í Krúttinu á sunnudaginn

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 20.08.2026 kl. 09.56 oli@feykir.is
Moses Hightower. MYND AF NETINU
Moses Hightower. MYND AF NETINU

Reykvíska gæðahljómsveitin Moses Hightower startar tónleikaferð um landið annað kvöld en þá verða tónleikar í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Frá Ísafirði heldur bandið í Eyjafjörðinn og spilar í LYST á laugardegi og á heimleiðinni rigga þeir upp tónleikum í Krúttinu á Blönduósi og hefjast þeir klukkan 16 á sunnudeginum 23. ágúst.

Húnahornið segir Moses verða við fimmta mann en þetta mun vera í fyrsta sinn sem hljómsveitin spilar sig hringinn í kringum landið í einni rispu. Það verður allt að frétta; glóðvolg nýútkomin plata í farteskinu og ennþá nýrri lög af annarri í smíðum á prógramminu.

Blessuð gervigreindin segir hljómsveitina hafa byrjað á að spila fyrir söngkonuna Dísu (Bryndísi Jakobsdóttur) en fyrsta platan þeirra hét Búum til börn og kom út árið 2010. Tónlist Moses Hightower er blanda af sál, R&B, fönki og poppi, með mikla áherslu á groove og söng. Sveitin hefur hlotið Íslensku tónlistarverðlaunin.

Ef marka má gervigreindina er hljómsveitin í dag skipuð þeim Steingrími Karli Teague (hljómborð og söngur), AndraÓlafssyni (bassi og söngur) og Magnúsi Trygvasyni Eliassen (trommur) en væntanlega verða tveir til viðbótar með þeim félögum á tónleikunum.

Þess má geta að tónleikaferð Moses Hightower heldur áfram inn í septembermánuð.

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