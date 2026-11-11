Mótmæla skerðingu á framlögum til sóknaráætlana og atvinnuþróunar
Haustþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra samþykkti ályktun gegn fyrirhugaðri skerðingu á framlögum ríkisins til sóknaráætlana og til atvinnuþróunar á vegum landshlutasamtaka sveitarfélaga. Í ályktuninni kemur fram að sóknaráætlanir og atvinnuráðgjöf landshlutasamtaka hafi reynst mikilvægur farvegur fyrir atvinnuuppbyggingu og nýsköpun á landsbyggðinni. Þær skili sér margfalt til baka í formi fjölbreyttara atvinnulífs, betri þjónustu og skilvirkari nýtingar á opinberu fjármagni.
Þessar áætlanir koma spánskt fyrir sjónir því í frétt á vef SSNV um málið kemur fram að þær séu í mótsögn við byggðastefnu stjórnvalda
„Haustþingið bendir á að skerðingin gangi gegn stefnu stjórnvalda sjálfra í byggðaáætlun. Þar er lögð rík áhersla á að uppbygging landshluta byggi á áherslum heimafólks og að sóknaráætlanir séu megin farvegurinn til að hrinda þeirri stefnu í framkvæmd heima í héraði.
Að mati haustþingsins grefur skerðingin undan þeim árangri sem náðst hefur. Hún leiði annaðhvort til þess að kostnaður færist yfir á aðildarsveitarfélögin sjálf eða að dregið verði úr atvinnuráðgjöf og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki í landshlutanum.
Framlög verði tryggð í samræmi við verkefnin
Haustþingið krefst þess að framlög til sóknaráætlana og atvinnuþróunar verði ekki skert, heldur tryggð í samræmi við þau verkefni sem landshlutasamtökum er falið að sinna. Jafnframt verði tryggt, við breytingar á lagaumhverfi sveitarstjórnarstigsins, að landshlutasamtök hafi burði til að sinna hlutverki sínu sem drifkraftur atvinnuþróunar og málsvari sveitarfélaga á landsbyggðinni.
Send ráðuneytum og fjárlaganefnd
Ályktuninni er beint til fjármála- og efnahagsráðuneytisins og fjárlaganefndar Alþingis, sem fara með fjárveitingar til málaflokksins. Hún er einnig send innviðaráðuneytinu, umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu og menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu, sem standa sameiginlega að samningum um sóknaráætlanir landshluta.“