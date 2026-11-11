Verkleg námsvika í fiskeldi og fiskalíffræði við HÍ á Hólum
Í október síðastliðnum stóð Fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskóla Íslands á Hólum fyrir spennandi verklegri námslotu þar sem saman komu nemendur úr diplómanámi í fiskeldi, grunnnámi og meistaranámi í Aquatic Biology.
Í frétt á heimasíðu Hóla segir að markmið þéttsettrar námsviku hafi verið að færa námið út fyrir kennslustofuna og gefa nemendum tækifæri til að öðlast hagnýta reynslu af mælingum á vatnsgæðum, framkvæmd tilrauna og úrvinnslu gagna.
David og Paul, kennarar við deildina í námskeiðunum Fish and Water and Fundamentals for Studying Aquaculture Organisms, ásamt Marie, aðstoðarmanni við rannsóknir og kennslu, leiðbeindu nemendum í gegnum fjölbreytt verkefni. Nemendur kynntust meðal annars samspili ólíkra vatnsgæðabreyta og mikilvægi þeirra fyrir heilbrigði fiska í fiskeldiskerfum.
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