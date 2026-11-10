Rabb-a-babb 255: Óli Þór
Nú ber vel í veiði því Ólafur Þór Ólafsson sveitarstjóri á Skagaströnd féllst á að svara Rabbinu. Ólafur er fæddur 1972 og er langsamlega yngstur í stórum barnahópi Vestfirðinganna Þórdísar Marteinsdóttur og Ólafs Davíðssonar. „Þau féllu frá fyrir nokkrum árum. Fyrstu árin bjó ég í Garðabæ en svo fluttum við til Sandgerðis og þar ólst ég upp að mestu leyti.“ Nú býr hann á Skagaströnd en fjölskyldan dreifist líka í Garðabæ og Sandgerði. „Ég er trúlofaður Sigríði Katrínu Kristbjörnsdóttur og í okkar samsettu fjölskyldu eru átta börn, þrjú tengdabörn, eitt barnabarn og tveir hundar.“