Rabb-a-babb 255: Óli Þór

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Rabb-a-babb, Lokað efni 10.11.2026 kl. 15.20 oli@feykir.is
Óli Þór sveitarstjóri í Sveitarfélaginu Skagaströnd. AÐSEND MYND
Óli Þór sveitarstjóri í Sveitarfélaginu Skagaströnd. AÐSEND MYND

Nú ber vel í veiði því Ólafur Þór Ólafsson sveitarstjóri á Skagaströnd féllst á að svara Rabbinu. Ólafur er fæddur 1972 og er langsamlega yngstur í stórum barnahópi Vestfirðinganna Þórdísar Marteinsdóttur og Ólafs Davíðssonar. „Þau féllu frá fyrir nokkrum árum. Fyrstu árin bjó ég í Garðabæ en svo fluttum við til Sandgerðis og þar ólst ég upp að mestu leyti.“ Nú býr hann á Skagaströnd en fjölskyldan dreifist líka í Garðabæ og Sandgerði. „Ég er trúlofaður Sigríði Katrínu Kristbjörnsdóttur og í okkar samsettu fjölskyldu eru átta börn, þrjú tengdabörn, eitt barnabarn og tveir hundar.“

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