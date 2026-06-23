Myndi rústa mömmu sinni í einn-á-einn
Bjarklind Ingibjörg Káradóttir er íþróttagarpur vikunnar. Hún er 13 ára Króksari og með körfubolta í blóðinu, enda sést það þegar hún spilar að baráttan skín í gegn. Bjarklind er dóttir þeirra Hrafnhildar Sonju og Kára Marísson. Hún á fjögur eldri systkini en þau eru María, Kristín, Arnar og Axel, auk þess á hún yngri bróðir sem heitir. Lífsmottóið hennar er: Æfingin skapar meistarann. Það lýsir Bjarklind mjög vel þar sem hún leggur sig alla fram í öll hennar verkefni. Feykir hafði samband við hana og fékk hana til þess að vera íþróttagarpur vikunnar.