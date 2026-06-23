Myndi rústa mömmu sinni í einn-á-einn

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 23.06.2026 kl. 13.37 bladamadur@feykir.is
Öðru sætinu á Íslandsmótinu fagnað í keiluhöllinni. AÐSEND MYND
Öðru sætinu á Íslandsmótinu fagnað í keiluhöllinni. AÐSEND MYND

Bjarklind Ingibjörg Káradóttir er íþróttagarpur vikunnar. Hún er 13 ára Króksari og með körfubolta í blóðinu, enda sést það þegar hún spilar að baráttan skín í gegn. Bjarklind er dóttir þeirra Hrafnhildar Sonju og Kára Marísson. Hún á fjögur eldri systkini en þau eru María, Kristín, Arnar og Axel, auk þess á hún yngri bróðir sem heitir. Lífsmottóið hennar er: Æfingin skapar meistarann. Það lýsir Bjarklind mjög vel þar sem hún leggur sig alla fram í öll hennar verkefni. Feykir hafði samband við hana og fékk hana til þess að vera íþróttagarpur vikunnar.

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