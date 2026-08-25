Norðurlandameistarar í kata frá Íslandi | Annika Líf Maríudóttir Noack skrifar
Freyr Hugi Herbergsson og Jóhanna María Grétarsdóttir Noack úr Júdódeild Tindastóls tóku nýverið þátt í Nordic Kata Open Tournament 2026 í Finnlandi. Þetta var í annað sinn sem þau kepptu saman á mótinu, en árið 2025 fóru þau til Svíþjóðar þar sem þau unnu sinn fyrsta kata-keppnisflokk.
Undirbúningurinn fyrir mótið var krefjandi þar sem keppendurnir búa nú um 300 kílómetra frá hvoru öðru og æfingatími því takmarkaður. Þrátt fyrir það var markmiðið skýrt: að halda til Finnlands og gefa allt í keppnina.
Æfingar í Sauðárkróki hjá Júdódeild Tindastóls voru undir handleiðslu Anniku Lífar Maríudóttur Noack. Þá fóru fram tvær æfingar í Reykjavík undir stjórn Sensei Yoshihiko Iura.
Freyr Hugi, 19 ára, og Jóhanna María, 15 ára, héldu til Finnlands á föstudegi ásamt þjálfara sínum, Anniku Líf, og Herbergi, föður Freys. Síðasta æfingin fyrir keppni fór fram um föstudagskvöldið.
Keppnin hófst klukkan 9 á laugardagsmorgni, en íslenska liðið þurfti að bíða fram eftir degi eftir að koma að tatami. Þrátt fyrir spennuna og langa bið var andinn góður innan hópsins. Að lokum kom að því að sýna kata Nage no Kata A-Judo 1B.
Þau skiluðu afar góðri frammistöðu og fengu háa einkunn frá dómurum. Það reyndist nægjanlegt til að tryggja þeim sigur og þar með sinn fyrsta opinbera Norðurlandameistaratitil í kata.
Að lokinni æfingu á sunnudagsmorgni lagði hópurinn af stað heim til Íslands með verðlaunabikarinn í ferðatöskunni og dýrmæta reynslu að baki.
Við viljum nota þetta tækifæri til að þakka sérstaklega fyrir þann stuðning sem við höfum fengið frá Steinull ehf.
Freyr Hugi Herbergsson og Jóhanna María Grétarsdóttir Noack eru því nýkrýndir Norðurlandameistarar í kata og hafa enn á ný sett íslenskt júdó á kortið á Norðurlandavettvangi.
Feykir óskar þessu unga fólki til hamingju með glæstan árangur. /hmj