Nýr meirihluti Byggðalista og Sjálfstæðisflokks í Skagafirði

Skráning í sumarfjör í Húnabyggð er hafin. Sex vikur af skemmtilegu námskeiði þar sem áherslan er lögð á fræðslu, skemmtun og hreyfingu fyrir börn. Dagskráin er stútfull af alls kyns fjöri þar sem meðal annars verður boðið upp á sundpartý, kynningu á viðbragðsaðilum og vatnsbyssufjöri.
Fimmtudaginn 28. maí færði Sjálfsbjörg í Skagafirði endurhæfingardeildinni hjá HSN á Sauðárkróki tvær gjafir, en um er að ræða sjöttu og sjöundu gjöf félagsins til deildarinnar. Annars vegar fékk deildin nýtt MOTOmed rafmagnshjól og hins vegar leysitæki.
Í vetur hefur nýr golfskáli risið á Hlíðarendavelli á Sauðárkróki. Nú þegar styttist í opnun nýs og glæsilegs skála er fólk orðið enn spenntara og nú er mikil tilhlökkun meðal meðlima golfklúbbsins. Feykir hafði samband við Aldísi Hilmarsdóttur formann Golfklúbbs Skagafjarðar, sem sagði nánar frá verkefninu.
28.05.2026
Í gær fóru fram 32-liða úrslit Gatorade bikarsins, þar sem Kormákur/Hvöt fékk ríkjandi bikarmeistara Víkings Ólafsvíkur í heimsókn. Heimamenn höfðu betur, leikurinn endaði 3-2 og því halda Húnvetningar áfram í 16-liða úrslit.
Erlend fjárfestingarfyrirtæki sækja stíft að fá að reisa Vindmyllugarða á Íslandi. Þarna eru meðal annars á ferðinni erlendir einkafjárfestar sem vilja mjólka verðmæti og arð út úr raforkuframleiðslu á Íslandi og umbreyta þar með íslenskri náttúru með alvarlegum afleiðingum. Fram hefur komið að sótt hefur verið um að reisa vindmyllugarða á yfir 40 stöðum á landinu.
Hin árlega sumarhátíð leikskólans Ársala á Sauðárkróki fór fram í gær. Mikið var um dýrðir þar sem grillaðar voru pylsur, andlit máluð í öllum regnbogans litum og hægt að bregða sér á hestbak. Góð mæting var á hátíðina og allir í sólskinsskapi þó hitaskúr hafi skolað himininn um tíma.
„Ég verð að viðurkenna vanþekkingu mína á Evrópusambandinu sem hér er að verða bara æpandi greinilega. Vegna þess að ég kannast ekki við ummæli Evrópusambandsins eða framkvæmdastjórnarinnar varðandi það að íslenzk stjórnsýsla sé of lítil til þess að geta tekizt á við Evrópusambandsaðild,“ sagði Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, í umræðum á Alþingi í vikunni um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um fyrirhugað þjóðaratkvæði um sambandið.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Nú er það Fjallabróðirinn Halldór Gunnar Pálsson sem tjáir sig um Tón-lyst sína á síðum Feykis. Hann fæddist á Flateyri við Önundarfjörð árið 1981 og ólst þar upp, sonur Páls Önundarsonar og Magneu Guðmundsdóttur. „Móðir mín, Magnea, hefur búið á Varmalæk í Skagafirði í átján ár og er gift eðal drengnum Birni Sveinssuni,“ segir Halldór.