Nýsköpun & ný tengsl – Hringferð um landið

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 14.01.2026 kl. 08.35 oli@feykir.is

Í þriðju viku janúar fara KLAK – Icelandic Startups, Íslandsstofa, Tækniþróunarsjóður og Vísindagarðar í sameiginlega hringferð um landið til að halda opna kynningarfundi ásamt staðbundnum samstarfsaðilum fyrir öll þau sem hafa áhuga á að setja af stað verkefni í nýsköpun eða þróa viðskiptahugmynd. Hér á Norðurlandi vestra verður viðburður á Kaffi Krók á Sauðárkróki þann 22. janúar kl. 10:00-12:00 í samstarfi við SSNV.

Hringferðin, sem ber heitið „Nýsköpun og ný tengsl – hringferð um landið“, fer fram dagana 19.–26. janúar 2026 og verður stoppað á átta stöðum víðs vegar um landið: á Selfossi, Suðurnesjum, Egilsstöðum, Akureyri, Húsavík, Sauðárkróki, Hvanneyri og Ísafirði.

Á hverjum viðburði verða fjögur 15 mínútna erindi, þar sem þátttakendur fá kynningu á því stuðningsumhverfi sem stendur til boða.

  • KLAK – Icelandic Startups er meðal fremstu stuðningsaðila nýsköpunar í Evrópu samkvæmt Financial Times. KLAK rekur öfluga og metnaðarfulla dagskrá allt árið sem miðar að því að styrkja einstaklinga með hugmyndir og fyrirtæki í vexti með fræðslu, tengslaneti og markvissum stuðningi. Fulltrúi KLAK segir frá þeirri þjónustu sem félagið býður upp á þátttakendum að kostnaðarlausu.
  • Íslandsstofa sinnir markaðssetningu fyrir Ísland og íslenskar útflutningsgreinar og styður íslensk fyrirtæki í sókn á erlenda markaði. Þeirra erindi fjallar um aðgang að alþjóðamörkuðum, erlenda fjármögnun og hvernig á að byggja upp markvisst tengslanet sem nýtist í uppbyggingu fyrirtækja.
  • Tækniþróunarsjóður styður fjölbreytt nýsköpunarverkefni með styrkjum frá hugmyndastigi til markaðsvæðingar. Sjóðurinn býður m.a. upp á Fræ, Sprota-, Vöxt- og Markaðsstyrki og styður einnig einkaleyfa- og rannsóknarverkefni.
  • Á Vísindagörðum blómstrar samfélag þar sem háskólar, fyrirtæki og rannsóknarstofnanir vinna saman að skapandi lausnum á helstu áskorunum samtímans. Í erindi Vísindagarða verður fjallað um stuðningsumhverfi garðanna með sérstakri áherslu á tækifæri og vaxtarmöguleika í Mýrinni, samfélagi frumkvöðla. Þá verður kynnt uppbygging á nýju djúptæknisetri, sérhæfðri aðstöðu fyrir vísindalega nýsköpun.

Að loknum erindum gefst tími fyrir spurningar, samtal og tengslamyndun, þar sem gestir geta rætt sín verkefni, fengið ráðgjöf og tengst beint fulltrúum allra stofnananna.

Markmið hringferðarinnar er að auka aðgengi að upplýsingum og stuðningi og byggja ný tengsl milli frumkvöðla, fyrirtækja og aðila í nýsköpunarumhverfinu.

/Fréttatilkynning

Til baka

Fleiri fréttir

  • Ásgeir Einarsson í Hlíðarkaup. MYND AF NETINU

    Ásgeir í Hlíðarkaup var valinn Maður ársins 2025 á Norðurlandi vestra

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 14.01.2026 kl. 09.41 oli@feykir.is
    Feykir stóð fyrir vali á Manni ársins á Norðurlandi vestra núna í lok árs og byrjun þess nýja og lauk kosningu að morgni mánudagsins 12. janúar sl. Valið stóð á milli níu aðila og var hægt að kjósa á feykir.is. Alls voru það 1.261 sem tóku þátt og kusu. Með 34% atkvæða þá er það Ásgeir Einarsson á Sauðárkróki, eða Ásgeir í Hlíðarkaup eins og hann er jafnan nefndur, sem er Maður ársins 2025 á Norðurlandi vestra.
    Meira
  • KR-ingum gekk betur að hemja Mörtu í kvöld en á laugardaginn. Þessi mynd er frá leiknum í Síkinu og þá dugði nú ekki einu sinni svona varnarleikur gegn spænsku drottningunni okkar. MYND: SIGURÐUR INGI

    KR-ingar hefndu fyrir tapið í VÍS bikarnum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 13.01.2026 kl. 23.36 oli@feykir.is
    Stólastúlkur heimsóttu Meistaravelli KR-inga í kvöld í Bónus deildinni. Liðin mættust síðastliðinn laugardag á Króknum í VÍS bikarnum og þá hafði lið Tindastóls betur í leik þar sem þær höfðu yfirhöndina nánast allan tímann en unnu nauman sigur í lokin. Að þessu sinni voru KR-ingar mun grimmari og gáfu liði Tindastóls engin grið. Lokatölur 82-64.
    Meira
  • Efri röð frá vinstri; Daníel Smári Sveinsson, Sigurður Snær Elefsen Ingason, Ivan Tsonev. Neðri röð frá vinstri: Jónas Aron Ólafsson, Jóhann Daði Gíslason formaður knattspyrnudeildar og loks Svend Emil Busk Friðriksson.

    Fimm heimamenn skrifa undir hjá Stólunum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 13.01.2026 kl. 21.35 oli@feykir.is
     Nú í kvöld gaf knattspyrnudeild Tindastóls út yfirlýsingu þar sem segir að fimm heimamenn leikmannahópi meistaraflokks karla hafi skrifað undir tveggja ára samning við félagið. Sannarlega góðar fréttir og ánægjulegt að góður kjarni heimamanna haldi tryggð við sitt uppeldisfélag sem er nú ekki gefið á þessum síðustu.
    Meira
  • Héraðsdómur Norðurlands vestra er til húsa í Ráðhúsinu á Sauðárkróki. MYND: FEYKIR

    Bóndinn játaði skýlaust sök fyrir dómi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 13.01.2026 kl. 20.51 oli@feykir.is
    Nautgripabóndi sem hlaut sex mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að vanrækja dýr sín var í miklu andlegu ójafnvægi þegar brotin áttu sér stað. Eftirlitsmenn Matvælastofnunar fundu 29 dauða nautgripi í gripahúsi á bæ bóndans árið 2024. Stofnunin lét aflífa eða slátra 49 gripum til viðbótar vegna slæms ástands þeirra. Í frétt á Vísi.is segir að dómur yfir bóndanum hafi fallið í nóvember.
    Meira
Yfirlit frétta