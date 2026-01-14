Nýsköpun & ný tengsl – Hringferð um landið
Í þriðju viku janúar fara KLAK – Icelandic Startups, Íslandsstofa, Tækniþróunarsjóður og Vísindagarðar í sameiginlega hringferð um landið til að halda opna kynningarfundi ásamt staðbundnum samstarfsaðilum fyrir öll þau sem hafa áhuga á að setja af stað verkefni í nýsköpun eða þróa viðskiptahugmynd. Hér á Norðurlandi vestra verður viðburður á Kaffi Krók á Sauðárkróki þann 22. janúar kl. 10:00-12:00 í samstarfi við SSNV.
Hringferðin, sem ber heitið „Nýsköpun og ný tengsl – hringferð um landið“, fer fram dagana 19.–26. janúar 2026 og verður stoppað á átta stöðum víðs vegar um landið: á Selfossi, Suðurnesjum, Egilsstöðum, Akureyri, Húsavík, Sauðárkróki, Hvanneyri og Ísafirði.
Á hverjum viðburði verða fjögur 15 mínútna erindi, þar sem þátttakendur fá kynningu á því stuðningsumhverfi sem stendur til boða.
- KLAK – Icelandic Startups er meðal fremstu stuðningsaðila nýsköpunar í Evrópu samkvæmt Financial Times. KLAK rekur öfluga og metnaðarfulla dagskrá allt árið sem miðar að því að styrkja einstaklinga með hugmyndir og fyrirtæki í vexti með fræðslu, tengslaneti og markvissum stuðningi. Fulltrúi KLAK segir frá þeirri þjónustu sem félagið býður upp á þátttakendum að kostnaðarlausu.
- Íslandsstofa sinnir markaðssetningu fyrir Ísland og íslenskar útflutningsgreinar og styður íslensk fyrirtæki í sókn á erlenda markaði. Þeirra erindi fjallar um aðgang að alþjóðamörkuðum, erlenda fjármögnun og hvernig á að byggja upp markvisst tengslanet sem nýtist í uppbyggingu fyrirtækja.
- Tækniþróunarsjóður styður fjölbreytt nýsköpunarverkefni með styrkjum frá hugmyndastigi til markaðsvæðingar. Sjóðurinn býður m.a. upp á Fræ, Sprota-, Vöxt- og Markaðsstyrki og styður einnig einkaleyfa- og rannsóknarverkefni.
- Á Vísindagörðum blómstrar samfélag þar sem háskólar, fyrirtæki og rannsóknarstofnanir vinna saman að skapandi lausnum á helstu áskorunum samtímans. Í erindi Vísindagarða verður fjallað um stuðningsumhverfi garðanna með sérstakri áherslu á tækifæri og vaxtarmöguleika í Mýrinni, samfélagi frumkvöðla. Þá verður kynnt uppbygging á nýju djúptæknisetri, sérhæfðri aðstöðu fyrir vísindalega nýsköpun.
Að loknum erindum gefst tími fyrir spurningar, samtal og tengslamyndun, þar sem gestir geta rætt sín verkefni, fengið ráðgjöf og tengst beint fulltrúum allra stofnananna.
Markmið hringferðarinnar er að auka aðgengi að upplýsingum og stuðningi og byggja ný tengsl milli frumkvöðla, fyrirtækja og aðila í nýsköpunarumhverfinu.
/Fréttatilkynning