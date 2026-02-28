Skagafjörður fyrir unga fólkið | Jódís Helga Káradóttir skrifar
Ég tilheyri þeirri kynslóð sem stendur frammi fyrir raunverulegu vali, að flytja burt eða að taka þátt í að byggja upp. Ég hef valið að byggja upp, hér í Skagafirði. Það geri ég af því að ég sé tækifærin sem felast í samfélagi sem er nógu stórt til að vera öflugt en nógu lítið til að hver rödd skipti máli. Skagafjörður hefur sterka ímynd, sögu, öflugt atvinnulíf og ríkulegt menningar- og íþróttastarf. En framtíðin mótast ekki af sjálfu sér. Hún krefst staðfestu og ábyrgðar. Ef við viljum að fleira ungt fólk taki þá ákvörðun að setjast hér að, stofna heimili og byggja upp lífsviðurværi, þurfum við að hafa skýra sýn og staðfestu í framkvæmd.
Við eigum ekki að keppa við höfuðborgarsvæðið á þeirra forsendum. Styrkur Skagafjarðar liggur annars staðar. Hann liggur í nándinni, samfélaginu, náttúrunni og í fjölbreyttu atvinnulífi sem spannar landbúnað, sjávarútveg, ferðaþjónustu, fræðistörf og allt þess á milli. Markmiðið á ekki að vera að halda í stöðuna eins og hún er í dag, heldur að sækja fram. Skagafjörður á að vera framúrskarandi valkostur fyrir ungt fólk sem vill sameina metnað og lífsgæði. Það gerist ekki nema sveitarfélagið hafi skýra stefnu um íbúaþróun og taki ákvarðanir sem styðja hana.
Eitt stærsta hagsmunamál ungs fólks er að geta eignast eða leigt húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Ungt fólk flytur ekki þangað sem það sér ekki raunhæfan möguleika á að koma sér fyrir. Sveitarfélagið gegnir þar lykilhlutverki. Við þurfum, skýra stefnu um lóðaframboð á sanngjörnu verði, hraðari og skilvirkari skipulagsferla, blómlegt samstarf við byggingaraðila og auðfengnari lausnir fyrir fyrstu kaupendur og ungar fjölskyldur. Húsnæði er ekki aðeins efnahagsmál, það er byggðamál. Með markvissri stefnu getum við tryggt að Skagafjörður sé raunhæfur kostur fyrir þá sem vilja setjast hér að til lengri tíma.
Skagafjörður hefur sterkan efnahagslegan grunn. Við búum yfir sérþekkingu í landbúnaði, matvælaframleiðslu og sjávarútvegi, öflugri ferðaþjónustu og menntastarfi sem skapar sérstöðu. En við þurfum að hugsa fram á við. Við eigum að styðja við nýsköpun, byggja upp aðstöðu fyrir þekkingarstörf, efla samstarf við atvinnulíf um nýliðun ungs fólks og nýta styrk svæðisins til að laða að fjölbreyttari störf. Ungt fólk á ekki að þurfa að velja milli faglegs metnaðar og búsetu í Skagafirði. Markmiðið er að það geti fengið hvort tveggja, hér.
Öflug leikskóla- og grunnskólaþjónusta er ein sterkasta samkeppnisforskot minni sveitarfélaga. Stutt í skóla, öflugt íþróttastarf og náið samfélag skapa öryggi sem borgin getur sjaldan boðið upp á. Við þurfum að, tryggja aðgengi og stöðugleika í leikskólaplássum, halda áfram að efla gæði grunnskólana og styðja við fjölbreytt tómstunda- og íþróttastarf. Fjölskylduvæn þjónusta er ekki kostnaður sem þarf að lágmarka, hún er fjárfesting sem skilar sér í sterkari byggð til framtíðar.
Að flytjast búferlum snýst ekki eingöngu um vinnu og húsnæði. Hann snýst um að tilheyra. Í litlu samfélagi skiptir máli að nýir íbúar finni sig velkomna og upplifi að þeir hafi áhrif. Sveitarfélagið getur gegnt mikilvægu hlutverki með skýrri móttökuáætlun fyrir nýja íbúa, aðgengilegri og skilvirkri stjórnsýslu og virku íbúalýðræði þar sem hugmyndir og frumkvæði fá rými. Nándin er án efa einn mesti styrkleiki Skagafjarðar, nýtum hana rétt.
Metnaður krefst ábyrgðar. Við getum ekki gert allt í einu, en við getum valið hvað skiptir mestu máli. Sveitarfélagið þarf að setja skýr og mælanleg markmið um fjölgun ungs fólks, forgangsraða fjármagni í verkefni sem styðja íbúaþróun, ábyrgari fjármálastjórn og stöðugleika. Leita þarf eftir samstarfi við ríki og atvinnulíf þegar það styrkir sveitarfélagið. Án skýrrar forgangsröðunar verður stefna aðeins orð á blaði. Með skýrri sýn og aga í framkvæmd getum við hins vegar náð betri árangri.
Skagafjörður hefur alla burði til að vera fyrsti valkostur ungs fólks á Íslandi. Við höfum náið samfélag, fjölbreytt atvinnulíf og einstök lífsgæði. En framþróun gerist ekki af sjálfu sér. Hún mótast af ákvörðunum sem við tökum í dag. Ég trúi því að með metnaði, ábyrgð og skýrri stefnu getum við stuðlað að því að Skagafjörður verði það samfélag þar sem ungt fólk sér framtíð sína og komandi kynslóðir.
Jódís Helga Káradóttir
Höfundur skipar 2. sæti á lista Miðflokksins í Skagafirði í komandi sveitastjórnarkosningum