Oddvitinn bregður á leik
Sigurður Líndal Þórisson oddviti sveitarstjórnar í Húnaþingi vestra kann ýmislegt fyrir sér. Margir vita að Sigurður er leiklistarmenntaður og hefur verið virkur leikstjóri um árabil og sett upp fjölmörg leikrit, aðallega í Húnaþingum. Ekki hefur Sigurður verið áberandi á hvíta tjaldinu eða skjánum en nú ber svo við að hann hefur birtst í sjónvarpsþáttaröðinni; Fleiri Pabbahelgar eftir Nönnu Kristínu Magnúsdóttur sem sýnd er á Rúv þessar vikurnar. Sigurður er þarna reffilegur í hlutverki afleysingarkennara.