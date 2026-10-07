Rennibrautir komnar á Krókinn
Það eru sannarlega jákvæðar fréttur að vinna við uppsetningu rennibrauta við Sundlaug Sauðárkróks er hafin. Í tilkynningu á vef Skagafjarðar segir að vegna vinnu við uppsetninguna geti komið til þess að loka þurfi nýja sundlaugarkarinu á vinnutíma en komi til þess verður það auglýst sérstaklega.
Haft verður í huga að karið verði að jafnaði opnað að nýju kl. 18, þá daga þegar grípa þarf til lokana.
Það er búið að bíða í dágóðan tíma eftir að rennibrautirnar létu sjá sig en til stóð að þær yrðu komnar upp í júní í sumar. Þegar ljóst var að það næðist ekki var stefnan sú að rennibrautirnar yrðu komnar á sinn stað áður en Unglingalandsmótið hæfist um verslunarmannahelgina en svo brást það. Ástæðan fyrir þessum frestunum mun vera að stríðsbrölt við Persaflóann hafi sett eitt og annað í uppnám.
En nú eru rennibrautirnar komnar á Krókinn og styttist í að framkvæmdir við Sundlaug Sauðárkróks klárist og laugin öðlist sannkallað aðdráttarafl.