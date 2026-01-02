Síkið á morgun!

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 02.01.2026 kl. 14.57 gunnhildur@feykir.is
MYND FACEBOOK
MYND FACEBOOK
Nú byrjar árið af krafti í körfuboltanum á fyrsta leik ársins 2026 hjá Tindastólsmönnum þegar Valsarar mæta norður.
 
Í auglýsingu viðburðar segir að nú fer hver að verða síðastur til að kaupa happdrættismiða, en dregið verður 6.janúar. 
Miðasala á leikinn verður við innganginn og einnig forsala á Stubb.
Happdrættismiðar, Tindastólsvarningur og hamborgarar - allt á sínum stað og hefjast leikar á slaginu 19:15. 
Að leik loknum hefst svo ferðalag drengjanna til Kosovo, 6. janúar verður leikið þar ytra við Prishtina.
 
Áfram Tindastóll!
Til baka

Fleiri fréttir

  • Orðuhafar á Bessastöðum. MYND FORSETI.IS

    Sirrí sæmd heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 02.01.2026 kl. 15.15 gunnhildur@feykir.is
    Forseti Íslands sæmdi fjórtán Íslendinga heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í gær 1. janúar.  Ein af þessum fjórtán sem sæmd var heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu var Sigríður Sigurðardóttir (Sirrí á Ökrum) fyrrverandi safnstjóri, fyrir framlag til varðveislu torfbæja og annarra menningarminja.
    Meira
  • Upprennandi knattspyrnustúlkur. MYND AF SÍÐU KNATTSPYRNUDEILDAR TINDASTÓLS

    Tíu marka veisla í Kjarnafæðimótinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 02.01.2026 kl. 11.13 oli@feykir.is
    Kvennalið Tindastóls í knattspyrnu spilaði fyrsta leikinn á undirbúningstímabilinu fyrir átökin í Lengjudeildinni nú skömmu fyrir jól. Mótherjinn var lið Dalvíkur og úr varð mikil markaveisla en leikurinn, sem var spilaður fyrir norðan og var hluti af Kjarnafæðimótinu, endaði 5-5.
    Meira
  • Eyþór Árnason. MYND AF FB

    BIFRÖST 100 ÁRA | „Það var góð mynd og aldeilis barist“

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 01.01.2026 kl. 15.41 oli@feykir.is
    „Bifröst er fyrir mér kennileiti í Skagafirði, bara eins og Drangey og Mælifellshnjúkur. Ég var í Gagnfræðaskólanum á Króknum veturinn 1970 til 1971 og síðan þá tengi ég Bifröst mjög sterkt við Sæluvikuna. Ég hef greinilega ekki lært mikið meðan Sæluvikan stóð yfir þarna árið 1971 því ég sé í gömlum bréfum sem ég skrifaði frænda mínum að ég hef farið á öll böllin (nema tvö), séð þrjár bíómyndir ogtvær leiksýningar þá vikuna,“ segir Blöndhlíðingurinn Eyþór Árnason, ljóðskáld og fyrrverandi sviðsstjóri.
    Meira
  • Sigrún Davíðsdóttir eigandi Saunasetursins á Hvammstanga.MYND AÐSEND

    Þetta er sauna – ekki hefðbundið gufubað

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 31.12.2025 kl. 15.07 gunnhildur@feykir.is
    Sigrún Davíðsdóttir er menntaður hárgreiðslumeistari, iðnkennari og saunagusumeistari, hefur alla tíð haft mikinn áhuga á vellíðan, sköpun og því að byggja upp góðar upplifanir fyrir fólk. Sigrún starfar í dag bæði sem hárgreiðslumeistari og sem rekstraraðili Saunasetursins á Hvammstanga – en það er verkefni sem hún hefur unnið að, af mikilli ástríðu og trú á að það geti bætt líðan fólks og styrkt samfélagið hér fyrir norðan eins og hún segir sjálf.
    Meira
Yfirlit frétta