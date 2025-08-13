Silla borgarar til styrktar Stólastúlkum – koma svo!

feykir.is Skagafjörður 13.08.2025 kl. 12.02 oli@feykir.is
Borgarinn hjá Silla kokki slær allt út. MYND AF FB
Borgarinn hjá Silla kokki slær allt út. MYND AF FB

Feykir var búinn að nefna það í byrjun vikunnar að hinn margverðlaunaði Silli kokkur mætir á Krókinn í dag og selur hamborgara til styrktar kvennaliði Tindastóls í Bestu deildinni. Það kostar nokkra aura að halda úti liði í efstu deild og sannarlega stórmagnað framtak hjá Silla að standa þétt við bakið á liðinu okkar.

Borgararnir hans Silla þykja einstaklega gómsætir en í dag verður bara í boði ein sort, einn djúsi ríkisborgari. Stelpurnar okkar verða á staðnum og taka á móti greiðslu en borgarinn fer á 2.500 krónur. Þeir sem vilja styrkja stelpurnar enn frekar geta bætt við einhverjum krónum eða þúsundköllum ef þeir eru í sólskinsskapi.

Silli kokkur mun parkera matarvagninum við Vallarhúsið á Króknum og vaktin stendur frá klukkan fjögur til átta.

Þessu má bara enginn missa af!

Til baka

Fleiri fréttir

  • Frumkvöðlar á landsbyggðinni fá sviðsljósið: Startup Landið fer af stað

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 13.08.2025 kl. 09.37 oli@feykir.is
    Hugmynd sem fæddist við eldhúsborðið gæti orðið næsta stóra fyrirtæki. En hvernig fer maður af stað? Það er spurning sem margir sem ganga með hugmynd í maganum hafa líklega spurt sig – og svarið gæti nú leynst í nýju verkefni sem fer af stað í haust: Startup Landið, viðskiptahraðall sérstaklega ætlaður frumkvöðlum utan höfuðborgarsvæðisins.
    Meira

  • Byggðarráð vill að ráðherra taki togveiðar á Skagafirði til skoðunar

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 13.08.2025 kl. 09.19 oli@feykir.is
    Byggðarráð Skagafjarðar samþykkti samhljóða á fundi sínum þann 23. júlí sl. að hvetja atvinnuvegaráðherra til að taka togveiðar á Skagafirði til skoðunar og opna fyrir faglega og gagnsæja umræðu um framtíðarskipulag veiða með dragnót við Íslandsstrendur, með áherslu á verndun vistkerfa og sjálfbæra nýtingu.
    Meira
  • Hóladómkirkja. Mynd: Þorfinnur Sigurgeirsson

    Hólahátíð verður helgina 16.-17. ágúst 2025

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 13.08.2025 kl. 08.55 bladamadur@feykir.is
    Hin árlega Hólahátíð verður um næstu helgi en nú er bryddað upp á þeirri nýbreytni að hátíðin hefst á laugardeginum með Hólahátíð barnanna. Þar verður dagskrá fyrir börn og fjölskyldur frá kl. 14.00. Skátafélagið Eilífsbúar sér um dagskrána og verður farið í ýmsa leiki og þrautir úti, auk skógargöngu.
    Meira
  • Arnar Björnsson. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Arnar setti niður átta þrista gegn Póllandi

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 12.08.2025 kl. 13.01 oli@feykir.is
    Það styttist óðum í að Evrópumótið í körfubolta skelli á og eflaust eru einhverjir hér á svæðinu sem ætla að skella sér til Póllands. Íslenska landsliðið er á fullu í undirbúningi fyrir mótið og þar stefna menn á fyrsta sigurinn á stórmóti. Fyrir nokkrum dögum lék landsliðið æfingaleik gegn Pólverjum og tapaðist leikurinn með tveimur stigum, 92-90. Þar fór Tindastólsmaðurinn Arnar Björnsson á kostum og var stigahæstur íslensku leikmannanna. Tölfræði hans í þeim leik var til fyrirmyndar.
    Meira
Yfirlit frétta