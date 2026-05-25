Vissi ekki að stórauka þyrfti báknið | Hjörtur J. Guðmundsson skrifar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 25.05.2026 kl. 12.49
Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND
Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND

„Ég verð að viðurkenna vanþekkingu mína á Evrópusambandinu sem hér er að verða bara æpandi greinilega. Vegna þess að ég kannast ekki við ummæli Evrópusambandsins eða framkvæmdastjórnarinnar varðandi það að íslenzk stjórnsýsla sé of lítil til þess að geta tekizt á við Evrópusambandsaðild,“ sagði Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, í umræðum á Alþingi í vikunni um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um fyrirhugað þjóðaratkvæði um sambandið.

Með þeim orðum brást Dagbjört við andsvari frá Jóni Pétri Zimsen, þingmanni Sjálfstæðisflokksins, sem vakti meðal annars athygli á því að í gögnum Evrópusambandsins um umsókn Íslands á sínum tíma kæmi fram það álit að stjórnsýsla Íslands væri of lítil til þess að ráða við þær skuldbindingar sem fylgdu inngöngu í sambandið. Dagbjört lenti ljóslega í nokkrum vanda með að svara Jóni Pétri og sagðist ekki geta tjáð sig almennilega um umrædd ummæli þar sem hún þekkti þau ekki.

Til dæmis er smæð íslenzku stjórnsýslunnar að áliti Evrópusambandsins til umfjöllunar í skjali á vegum ríkisstjórnar þess (framkvæmdastjórnarinnar) frá árinu 2011 sem nefnist „Commission decision of 08.04.2011 on a Multi-annual Indicative Planning Document (MIPD) 2011-2013 for Iceland“ og unnið var í kjölfar úttektar sambandsins á stjórnsýslu landsins vegna umsóknarinnar. Leynir sér ekki það sjónarmið að stjórnsýslan sé ekki í stakk búin til að höndla inngöngu í það.

„Heilt á litið er stjórnsýslan lítil og býr við takmarkaðar fjárveitingar. […] Ísland mun þurfa að byggja upp getu stjórnsýslunnar til þess að taka upp, þýða og innleiða löggjöf Evrópusambandsins og koma á laggirnar öllum þeim nauðsynlegu innviðum sem vera innan sambandsins krefst. […] Stjórnsýsla Íslands er lítil. Hjá stjórnarráðinu starfa um 700 opinberir starfsmenn og það samanstendur af tíu ráðuneytum. […] Ráðuneytin eru lítil og hafa á bilinu 26 til 214 starfsmenn.“

Mögulega ættu þeir sem kalla eftir inngöngu í Evrópusambandið að kynna sér þau gögn sem þegar liggja fyrir áður en farið er að kalla eftir því að farið verði í kostnaðarsamt og tímafrekt umsóknarferli að sambandinu sem felur einkum í sér aðlögun að öllu regluverki þess og stjórnsýslu til að afla meintra frekari gagna. Ferli sem taka mun nokkur ár og kosta milljarða króna á kostnað verkefna sem sannarlega eru brýn ólíkt Evrópusambandsvegferð ríkisstjórnarinnar.

Hjörtur J. Guðmundsson
sagnfræðingur, alþjóðastjórnmálafræðingur og stúdent frá FNV

Til baka

Fleiri fréttir

  • Teresa og Hulda Þórey. MYND AF HSN.IS

    Teresa var annar þeirra starfsmanna sem fékk viðurkenningu HSN

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 25.05.2026 kl. 14.05 oli@feykir.is
    Á ársfundi HSN 20. maí sl. voru í fyrsta sinn veittar viðurkenningar til starfsfólks sem hefur skarað fram úr í starfi og lagt sitt af mörkum til að gera HSN að enn betri vinnustað og öflugri þjónustuveitanda. Viðurkenningin ber heitið Fyrirmyndin okkar.
    Meira
  • Heiðdís Pála á háu tónunum í Söngkeppni Menntaskólans á Akureyri sl. febrúar.

    Hefði verið til í að semja öll Bítlalögin / HEIÐDÍS PÁLA

    feykir.is Skagafjörður, Tón-Lystin, Lokað efni 25.05.2026 kl. 08.55 oli@feykir.is
    Að þessu sinni er það Heiðdís Pála Áskelsdóttir sem svarar Tón-lystinni en það skortir ekki tónlistaráhugann í hennar fjölskyldu. Hún er alin upp í Skagafirðinum, fædd árið 2008 og búin að búa á Króknum allt sitt líf. Foreldrarnir eru Vala Bára Vals og Bræðslubóndinn Áskell Heiðar frá Borgarfirði eystri. Nú stundar Heiðdís Pála nám við Menntaskólann á Akureyri og býr á vistinni.
    Meira
  • Heiðdís Pála á háu tónunum í Söngkeppni Menntaskólans á Akureyri sl. febrúar.

    Hefði verið til í að semja öll Bítlalögin / HEIÐDÍS PÁLA

    feykir.is Skagafjörður, Tón-Lystin 25.05.2026 kl. 08.29 oli@feykir.is
    Að þessu sinni er það Heiðdís Pála Áskelsdóttir sem svarar Tón-lystinni en það skortir ekki tónlistaráhugann í hennar fjölskyldu. Hún er alin upp í Skagafirðinum, fædd árið 2008 og búin að búa á Króknum allt sitt líf. Foreldrarnir eru Vala Bára Vals og Bræðslubóndinn Áskell Heiðar frá Borgarfirði eystri. Nú stundar Heiðdís Pála nám við Menntaskólann á Akureyri og býr á vistinni.
    Meira
  • Byrjunarliðs Tindastóls brosmit á gervigrasinu í Fellabæ í gær. MYND AF STUÐNINGSMANNASÍÐU TINDASTÓLS

    Húnvetningar með sterkan sigur í fyrsta leik á Blönduósi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 24.05.2026 kl. 21.28 oli@feykir.is
    Lið Kormáks/Hvatar og Tindastóls spiluðu bæði gær í fótboltanum. Húnvetningar gátu loks spilað á Blönduósi og þar lögðu þeir lið Kára frá Akranesi 4-1 eftir að hafa lent undir um miðjan fyrri hálfleik. Stólarnir töpuðu sínum fyrstu stigum á Egilsstöðum þar sem þeir gerðu markalaust jafntefli við lið Hattar.
    Meira
Yfirlit frétta