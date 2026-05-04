Skagafjörður til framtíðar – samfélag sem sækir fram | Sigurður Bjarni Rafnsson skrifar
Skagafjörður hefur alla burði til að vera eitt öflugasta og eftirsóknarverðasta samfélag landsins. Hér er sterkur grunnur – öflugt atvinnulíf, rík menning og samheldið samfélag. En framtíðin ræðst af því hvort við veljum að sækja fram eða standa í stað.
Við veljum að sækja fram og veljum Framsókn.
Öflugt atvinnulíf er lykillinn að lífsgæðum. Við viljum fjölga störfum, styðja við nýsköpun og skapa skýr skilyrði fyrir fjárfestingu í héraðinu. Það þýðir að sækja opinber störf til svæðisins, efla samstarf við menntastofnanir og byggja upp umhverfi þar sem hugmyndir geta orðið að veruleika. Tækifærin í ferðaþjónustu eru mikil og við ætlum að nýta þau markvisst til að styrkja Skagafjörð sem heilsársáfangastað.
Sterkir innviðir eru forsenda framfara. Uppbygging hafnar á Sauðárkróki er lykilatriði fyrir samkeppnishæfni svæðisins og betri samgöngur eru nauðsynlegar til að tengja okkur við aðra landshluta. Við munum beita okkur af festu fyrir úrbótum í vegakerfinu og áframhaldandi uppbyggingu sem styður við atvinnu og búsetu.
Samfélag er meira en störf og innviðir. Skagafjörður á að vera staður þar sem fólk vill búa. Við viljum efla menningarlíf, styrkja ímynd svæðisins og kynna það sem spennandi valkost fyrir fjölskyldur. Um leið leggjum við ríka áherslu á velferð – góða þjónustu, öflugar forvarnir og raunverulegt öryggi fyrir alla aldurshópa.
Börn og ungmenni eru framtíðin. Við viljum tryggja jafnt aðgengi að íþróttum, listum og tómstundum, óháð búsetu, og skapa umhverfi þar sem þau geta dafnað. Menntun er þar lykilatriði og við ætlum að halda áfram að bæta aðstöðu í skólum og styðja við fjölbreytt nám sem mætir þörfum framtíðarinnar.
Við viljum einnig tryggja að fólk hafi raunverulegt val um búsetu. Það krefst fjölbreytts húsnæðisframboðs og markvissrar uppbyggingar í öllum byggðakjörnum. Á sama tíma stöndum við vörð um landbúnaðinn – eina af grunnstoðum samfélagsins – og viljum efla hann samhliða ábyrgri nýtingu auðlinda í sátt við náttúruna.
Við vitum að þessi uppbygging krefst ábyrgðar. Ábyrg fjármálastjórn er ekki slagorð heldur forsenda árangurs. Undanfarin ár hafa sýnt að hægt er að byggja upp innviði, bæta þjónustu og lækka skuldir á sama tíma. Við ætlum að halda áfram á þeirri braut – með skýrri forgangsröðun og festu í rekstri.
Framtíð Skagafjarðar ræðst af þeim ákvörðunum sem við tökum í þessum kosningum. Við viljum byggja upp samfélag þar sem tækifæri eru til staðar, þjónustan er sterk og lífsgæði með því besta sem gerist.
Skagafjörður á bjarta framtíð undir stjórn Framsóknar.
Við viljum móta stefnuna – með ykkur.
X-B fyrir enn betri Skagafjörð.
Sigurður Bjarni Rafnsson,
skipar 7. sæti á lista Framsóknar í Skagafirði