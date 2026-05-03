Það er oddaleikur í Síkinu!

feykir.is Skagafjörður 03.05.2026 kl. 22.35 oli@feykir.is

Tindastóll og Stjarnan mættust í Garðabænum í kvöld í fjórða leik liðanna í undanúrslitarimmu liðanna í körfunni. Stólarnir gerðu sér lítið fyrir og snéru leiknum sér í hag í síðari hálfleik eftir erfiðan fyrri hálfleik. Lokatölur 97-103 að loknum geggjuðum körfuboltaleik og það verður því oddaleikur í Síkinu á miðvikudaginn.

Stólarnir voru með bakið upp að vegg eftir að hafa tapað fyrstu tveimur leikjunum í einvíginu en nú eru strákarnir okkar búnir að jafna einvígið og tryggja sér oddaleikinn í Síkinu. Þar getur að sjálfsögðu allt gerst.

Stjarnan leiddi með níu stigum í hálfleik, 55-46, en menn stigu upp sem aldrei fyrr í síðari hálfleik. Stjarnan var enn yfir að loknum þriðja leikhluta, 76-73, en fjórða leikhlutann unnu Stólarnir 21-30. Basile var frábær með 31 stig og megnið af þeim kom í síðari hálfleik og þá steig Davis Geks heldur betur upp eftir erfiða leiki á undan og negldi niður 24 stig. Þá skilaði Pétur 12 stigum í kvöld, Taiwo var með 13 og Júlíus Orri 11.

