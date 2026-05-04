Nemendur í 9. bekk Árskóla skelltu sér á Ormstungu
Sagt er frá því á vef Árskóla á Sauðárkróki að nemendur í 9. bekk fóru nýverið í eftirminnilegt ferðalag til Reykjavíkur en hápunktur ferðarinnar var sýning í Þjóðleikhúsinu þar sem þau sáu söngleikinn Ormstungu. Ferðin mun hafa tekist í alla staði afar vel og stendur upp úr sem einn af hápunktum skólaársins hjá 9. bekk en tenging bókmennta og lifandi listar vekur áhuga nemenda á íslenskum menningararfi.
Í fréttinni segir: „Ferðin tengdist námi nemenda með beinum hætti en sagan um Gunnlaugs saga Ormstungu er hluti af námsefni í 8. bekk. Nemendur höfðu því áður kynnst efninu í kennslu og gaf ferðin þeim einstakt tækifæri til að upplifa söguna á nýjan og lifandi hátt. Hér er hlekkur á verkefni sem nemendur unnu í 8. bekk: Ormstunga
Að sögn fararstjóra var ferðalagið sjálft einstaklega ánægjulegt. „Það er fátt skemmtilegra en að ferðast með glöðum unglingum,“ sögðu þau og lýstu stemningunni í rútunni sem líflegri og skemmtilegri, þar sem tónlist, leikir og hlátur settu svip sinn á ferðina. Nemendur komu fram af mikilli prýði og voru skólanum til sóma í alla staði.
Sýningin í Þjóðleikhúsinu var einstaklega vel heppnuð þar sem leikur, tónlist, sviðsmynd og framsetning mynduðu heild sem snerti áhorfendur. Að sýningu lokinni fengu nemendur tækifæri til að hitta leikara og höfunda verksins, sem gerði upplifunina enn eftirminnilegri.“
Fararstjórar ferðarinnar voru Emma Björnsdóttir og Gestur Sigurjónsson umsjónarkennarar og Regína Gunnarsdóttir, stuðningsfulltrúi.