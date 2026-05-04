Nemendur í 9. bekk Árskóla skelltu sér á Ormstungu

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 04.05.2026 kl. 11.33 oli@feykir.is
Hópurinn með leikurum að lokinni sýningu. MYND: ÁRSKÓLI.IS
Hópurinn með leikurum að lokinni sýningu. MYND: ÁRSKÓLI.IS

Sagt er frá því á vef Árskóla á Sauðárkróki að nemendur í 9. bekk fóru nýverið í eftirminnilegt ferðalag til Reykjavíkur en hápunktur ferðarinnar var sýning í Þjóðleikhúsinu þar sem þau sáu söngleikinn Ormstungu. Ferðin mun hafa tekist í alla staði afar vel og stendur upp úr sem einn af hápunktum skólaársins hjá 9. bekk en tenging bókmennta og lifandi listar vekur áhuga nemenda á íslenskum menningararfi.

Í fréttinni segir: „Ferðin tengdist námi nemenda með beinum hætti en sagan um Gunnlaugs saga Ormstungu er hluti af námsefni í 8. bekk. Nemendur höfðu því áður kynnst efninu í kennslu og gaf ferðin þeim einstakt tækifæri til að upplifa söguna á nýjan og lifandi hátt. Hér er hlekkur á verkefni sem nemendur unnu í 8. bekk: Ormstunga

Að sögn fararstjóra var ferðalagið sjálft einstaklega ánægjulegt. „Það er fátt skemmtilegra en að ferðast með glöðum unglingum,“ sögðu þau og lýstu stemningunni í rútunni sem líflegri og skemmtilegri, þar sem tónlist, leikir og hlátur settu svip sinn á ferðina. Nemendur komu fram af mikilli prýði og voru skólanum til sóma í alla staði.

Sýningin í Þjóðleikhúsinu var einstaklega vel heppnuð þar sem leikur, tónlist, sviðsmynd og framsetning mynduðu heild sem snerti áhorfendur. Að sýningu lokinni fengu nemendur tækifæri til að hitta leikara og höfunda verksins, sem gerði upplifunina enn eftirminnilegri.“

Fararstjórar ferðarinnar voru Emma Björnsdóttir og Gestur Sigurjónsson umsjónarkennarar og Regína Gunnarsdóttir, stuðningsfulltrúi.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Það er oddaleikur í Síkinu!

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 03.05.2026 kl. 22.35 oli@feykir.is
    Tindastóll og Stjarnan mættust í Garðabænum í kvöld í fjórða leik liðanna í undanúrslitarimmu liðanna í körfunni. Stólarnir gerðu sér lítið fyrir og snéru leiknum sér í hag í síðari hálfleik eftir erfiðan fyrri hálfleik. Lokatölur 97-103 að loknum geggjuðum körfuboltaleik og það verður því oddaleikur í Síkinu á miðvikudaginn.
    Meira
  • Glaðbeittir Tindastólsmenn fyrir leik í gær. MYND AF FB-SÍÐU TINDASTÓLS

    Einn sigur og tvö töp norðanliðanna

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 03.05.2026 kl. 10.35 oli@feykir.is
    Norðanliðin hófu leik í Íslandsmótunum í knattspyrnu í dag og í heildina var uppskeran þrjú stig. í 2. deildinni fengu Húnvetningar á sig sigurmark í uppbótartíma á Dalvík, lið Keflavíkur fór illa með Stólastúlkur í Lengjudeildinni en karlalið Tindastóls fór vel af stað í 3. deildinni og vann góðan sigur á Kópavogspiltum í Ými.
    Meira
  • Lið Grunnskóla Húnaþings vestra. MYND AF HEIMASÍÐU SKÓLANS

    Lið Grunnskóla Húnaþings vestra í úrslit í Skólahreysti

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 02.05.2026 kl. 11.52 oli@feykir.is
    Lið Grunnskóla Húnaþings vestra kom sá og sigraði í fyrsta undanriðli Skólahreysti í fyrrakvöld en keppnin fór fram á Akureyri. „Við erum stolt og ánægð með þessa frábæru nemendur sem hafa lagt hart að sér í allan vetur og uppskera nú. Við hlökkum til að fylgjast með þeim á stóra sviðinu í maí,“ segir í tilkynningu á vef skólans.
    Meira
  • Silja Sigurósk Reimarsdóttir, Katelyn Eva John og Harpa Sif Hreiðarsdóttir skrifuðu undir samning við knattspyrnudeild Tindastóls. MYND AF FB TINDASTÓLS

    Fótboltaliðin á Norðurlandi vestra spila öll 2. maí

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 01.05.2026 kl. 21.06 oli@feykir.is
    Knattspyrnuliðin á Norðurlandi vestra hefja leik á morgun, laugardaginn 2. maí, og eiga bæði Tindastólsliðin heimaleik en Húnvetningar halda til Dalvíkur þar sem heimamenn í Dalvík/Reyni bíða þeirra og hefst leikurinn kl. 13. Þetta er þriðja sumar Kormáks/Hvatar í 2. deild. Kvennalið Tindastóls spilar í Lengjudeildinni í sumar og þær fá lið Keflavíkur í heimsókn kl. 17 en strákarnir taka á móti liði Ýmis kl. 14.
    Meira
Yfirlit frétta