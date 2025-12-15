Skagfirski Kammerkórinn heimsækir Blönduós

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 15.12.2025 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
Skagfirski Kammerkórinn á tónleikum kórsins í vor.
Skagfirski Kammerkórinn á tónleikum kórsins í vor.

Þriðjudaginn 16.desember verða jólatónleikar Skagfirska kammerkórsins í Blönduóskirkju og hefjast tónleikarnir kl.20.

Að sögn Kristjáns Valgarðssonar verða á dagskrá  gömul og góð jólalög í bland við nýrri og verður m.a. frumflutt nýtt fallegt jólalag sem var samið fyrir kórinn í tilefni af 25 ára afmæli kórsins, lagið er eftir Auði Guðjohnsen og ljóðið eftir Sigurð Hansen í Kringlumýri Skagafirði.

Á tónleikunum koma fram ungir söngnemendur Elvars Loga Friðrikssonar og syngja nokkur lög með kórnum. Eyþór Wechner leikur undir á píanó og orgel og Katrín Karlinna Sigmundsdóttir leikur á flautu. Stjórnandi kórsins er Sigrún Magna Þórsteinsdóttir. Aðgangur er ókeypis en tekið er við frjálsum framlögum sem fara í að bæta aðgengi fyrir alla í kirkjunni. Hlökkum til að sjá ykkur og eiga fallega og góða aðventukvöldstund með ykkur.

Kórinn verður síðan með tónleika í Hóladómkirkju 19. desember klukkan 20:00

Til baka

Fleiri fréttir

  • Jón Hilmarsson og Alexandra Chernyshova. AÐSEND MYND

    Falleg nýárstónleikadagskrá í boði listrænna hjóna

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 14.12.2025 kl. 23.59 oli@feykir.is
    Á nýju ári fá landsmenn að njóta vandaðrar kvikmynd–tónleikadagskrár þar sem íslenskar kirkjur og náttúra eru í aðalhlutverki. Verkefnið ber heitið Nýárstónleikar úr kirkjum og náttúru Suðurlands og er unnið af listrænu hjónunum Alexöndru Chernyshovu, sópran og tónskáldi, og Jóni Rúnari Hilmarssyni, ljósmyndara og kvikmyndagerðarmanni, í samstarfi við menningar- og fræðslufélagið DreamVoices ehf.
    Meira
  • Unnur Valborg Hilmarsdóttir sveitarstjóri í Húnaþingi vestra. MYND AF HUNATHING.IS

    Kostur að niðurstaðan var afgerandi, segir Unnur Valborg

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 14.12.2025 kl. 12.39 oli@feykir.is
    Líkt og Feykir sagði frá í gærkvöldi þá höfnuðu íbúar Húnaþings vestra og Dalabyggðar sameiningu í íbúakosningum sem lauk í gær. Niðurstöðurnar voru býsna afgerandi en í Húnaþingi vestra sögðu 73,8% nei. Feykir spurði Unni Valborgu Hilmarsdóttur sveitarstjóra í Húnaþingi vestra í gærkvöldi hvers vegna hún telji að íbúar hafi hafnað sameiningu.
    Meira

  • Bikarsunnudagur í Síkinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 14.12.2025 kl. 12.35 oli@feykir.is
    Karla- og kvennalið Tindastól eru bæði í eldlínunni í dag, sunnudag, en þau eiga bæði leiki í 16 liða úrslitum VÍS-bikarkeppninnar. Stelpurnar hefja leik kl 16:30 og spila gegn Þór Akureyri en strákarnir hefja svo leik kl 19:30 þeir spila þegar Hamarsmenn úr Hveragerði mæta galvaskir til leiks.
    Meira
  • Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND

    Treystir Viðreisn þjóðinni í raun? | Hjörtur J. Guðmundsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 14.12.2025 kl. 12.24 oli@feykir.is
    Fyrir þingkosningarnar fyrir rétt rúmu ári sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, í Spursmálum á mbl.is að þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort sótzt yrði á nýjan leik eftir inngöngu í Evrópusambandið væri mikil málamiðlun af hálfu flokksins. „Það er ekki farið beint í aðild­ar­viðræður. Við för­um alltaf í þjóðar­at­kvæðagreiðslu á und­an. Og það er mik­il mála­miðlun af okk­ar hálfu,“ sagði hún í þættinum. Hins vegar hefur Þorgerður, líkt og aðrir fulltrúar Viðreisnar, ítrekað haldið því fram að hún treysti þjóðinni fyrir málinu. Nú síðast á Alþingi á föstudaginn.
    Meira
Yfirlit frétta